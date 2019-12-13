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На Крымском мосту заметили новые проблемы: оккупанты занялись "профилактикой" (фото)

STYLERЖизнь    13.12.2019 - 12:15
На Крымском мосту заметили новые проблемы: оккупанты занялись "профилактикой" (фото)
На Крымском мосту появились повреждения (Фото: коллаж РБК-Украина)

На Крымском мосту появились "латки"

Крымский мост уже получил поврежения и на дорожном полотне были проведены ремонтные работы. По мнению известного блогера под ником RoksolanaToday&Крым25%, соединяющий оккупированный украинский полуостров с территорией РФ мост мог на самом деле "поистрепаться" из-за более серьезных проблем. Об этом он написал в своем Twitter.

Также в сети показали соответствующее фото.

Блогер привел слова пользователей одного из ялтинских пабликов в Facebook относительно "профилактики" на Крымском мосту: "Новое пальто в профилактических целях никто к портному не несет".

На Крымском мосту заметили новые проблемы: оккупанты занялись &quot;профилактикой&quot; (фото)

На Крымском мосту появились "латки" на дороге (Фото: twitter.com/KrimRt)

"Истрепался, бедненький, потерся! Но профилактика не латок, конечно. Посерьезнее что-то поползло?" - говорится в публикации.

Также он рассказал о том, что возле Керчи - где построен Крымский мост - в море у берегов появились грязные пятна от нефтепродуктов, и местные жители страдают от неприятного запаха.

"Море у берегов в Керчи превратилось в клоаку с нефтепродуктами. Местные жители жалуются на запах бензина и нефтяную пленку на поверхности воды", - написал блогер и опубликовал фото.

На Крымском мосту заметили новые проблемы: оккупанты занялись &quot;профилактикой&quot; (фото)

Возле Крымского моста у берегов Керчи у море попали нефтепродукты (Фото: twitter.com/KrimRt)

Напомним, что в захваченном РФ Крыму запланированный на декабрь пуск первого полноценного поезда по Керченскому мосту перенесли как минимум на полгода, поскольку мост все еще ненадежен. Так, ранее российский ученый рассказал, что запуск железнодорожного сообщения станет началом "обратного отсчета", так как Крымский мост просто не выдержит дополнительный вес вагонов состава.

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