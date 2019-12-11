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Оккупанты собираются закрыть Крымский мост: что происходит

STYLERЖизнь    11.12.2019 - 18:46
Оккупанты собираются закрыть Крымский мост: что происходит
Крымский мост (фото: most.life)

Крымский мост будет перекрыт для движения транспорта

Крымский мост будет закрыт в конце декабря 2019 года. На скандальном сооружении, соединяющее оккупированный Крым с материковой Россией, будет ограничено движение транспорта.

В министерстве транспорта РФ сообщили, что такой запрет будет действителен в течение недели - с 18 по 25 декабря.

По информации чиновников, такие меры будут приняты якобы из-за ремонтных работ на путепроводе.

Это также может быть связано с запуском пассажирских поездов по мосту. В России еще в начале ноября стартовали продажи билетов в направлении Санкт-Петербург - Севастополь. Первый состав отправится уже 23 декабря (43,5 часов в пути), а поезд из Москвы в Симферополь поедет 24 декабря (33 часа в пути).

Стоит отметить, что ранее запуск поездов был запланирован на 10 декабря, но его отложили. А старт грузовых перевозок перенесли на 1 июня 2020 года.

К слову, многие эксперты уверены, что грузоперевозки могут стать фатальными для Крымского моста, который не предназначен для такой нагрузки.

Начало грузоперевозок якобы отложили из-за того, что при строительстве был найден древний город. Проектировщикам пришлось менять план стрительства, чтобы обойти и не повредить археологические находки.

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