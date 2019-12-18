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Краще не підходити: спливли цікаві дані про Кримський міст (фото)

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Кримський міст оточили російські військові

Кримський міст був побудований окупантами для військових логістичних цілей. Анонсований РФ пуск по ньому першого повноцінного поїзда в грудні був перенесений щонайменше на 6 місяців через ненадійність конструкції. Відомий блогер під ніком RoksolanaToday&Крим25% у своєму Twitter повідомив про те, що до залізничних підходів та Керчі Південної російські військові встановлюють пости і нікого не підпускають.

Зазначається, що й вокзал у Багеровому ще не добудований, а одноколійна гілка по напрямку до Джанкою до того ж не електрифікована.

Він навів у мережі слова керченської блогера Володимира Мордунова, якого затримали за зйомку мосту з військовими РФ.

Дані про чоловіка внесли у картотеку та зняли відбитки. Він знаходився на кургані і зафіксував велику кількість солдатів і поліції та висловив припущення, що тих зібрали для охорони поїзда... який так і не з'явився.

Кримський міст оточили російські військові (Фото: скрін twitter.com/KrimRt)

Кримський міст оточили російські військові (Фото: скрін twitter.com/KrimRt)

"При зйомках КП (Керч Південна) мене взяли-передали-обкатали. Так що всім, хто хотів зняти нічний поїзд, знімайте на станціях. До залізничних підходів та КП краще не підходити", - написав місцевий блогер.

Уточнюється, що на Керч Південна (Багерово) велика кількість російських військових встановлюють пости.

"Військова логістика - єдина реальна мета мосту", - наголосив RoksolanaToday&Крим25%.

Кримський міст (Фото: twitter.com/KrimRt)

"Керч. Ось це КП і є. Ось всі ці крики про міст при тому, що поїзд прибуває під Керч (на недобудований досі вокзал в Багеровому на фото) і далі тягнеться в напрямку до Джанкою по неелектрифікованій одноколійній гілці!" - йдеться у публікації.

Також в мережі опубліковані відповідні знімки.

Кримський міст - окупанти не запустили рух поїздів (Фото: twitter.com/KrimRt)

Раніше російський вчений розповів, що запуск залізничного сполучення стане початком "зворотного відліку", адже Кримський міст просто не витримає додаткову вагу вагонів складу.

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