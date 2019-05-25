Лучшая тактика: украинская певица дала неожиданный совет Каменских

Известная украинская певица Камалия посоветовала Насте Каменских, которая вышла замуж 23 мая за рэпера Потапа, возвести своего молодого супруга на пьедестал. Об этом она написала на своей странице в Instagram.

Камалия опубликовала одну из свадебных фотографий Насти Каменских и Потапа и написала для нее поздравления и напутствие в семейной жизни. Она дала совет невесте о том, как ей стоит вести себя с молодым мужем.

"Раз они узаконили свои отношения, надели кольца верности и пообещали любить друг друга вечно. Самое время подумать и о сохранении трепетных отношений в семье. Хотелось бы дать им советы на правах уже опытной супруги", - написала Камалия и добавила, что теперь Насте Каменских нужно поставить своего мужа на пьедестал.

"Насте нужно вознести Потапа мысленно на пьедестал — только он должен быть идеалом, а Потап должен в своих мыслях представить Настю на таком же пьедестале. И все года возвышать друг друга, любить и преклоняться друг перед другом. Это лучшая тактика сохранения отношений на годы", - посоветовала молодоженам украинская артистка.

Напомним, ранее мы писали о том, как прошел второй день свадьбы Насти и Потапа.

А также рассказывали о том, что перед свадебной церемонией Потапа и Насти Каменских произошел неприятный инцидент.