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Ловите удачу за хвост: астролог назвал главных везунчиков конца осени

STYLERЖизнь    27.11.2019 - 06:30
Ловите удачу за хвост: астролог назвал главных везунчиков конца осени
Гороскоп 2019 (коллаж: РБК-Украина)

Для каких знаков Зодиака конец осени 2019 будет очень удачливым и наполненным жизненными шансами - в гороскопе от Павла Глобы

Гороскоп 2019 подскажет, кому из представителей зодиакальных созвездий выпадет уникальный шанс сорвать большой куш на закате этой осени. Именитый астролог Павел Глоба назвал три знака Зодиака, которых ждет удача в конце ноября 2019.

Овен

Для представителей этого знака наступит время принятия важных решений. Астролог рекомендует Овнам быть в центре событий и внимательно следить за тем, что делают окружающие. Им представится уникальный шанс продвинуться в бизнесе или карьере. Кроме того, конец осени может подарить Овнам важную встречу, которая может стать судьбоносной.

Ловите удачу за хвост: астролог назвал главных везунчиков конца осени

Гороскоп 2019 (коллаж: РБК-Украина)

Дева

Девам конец осени принесет невероятное везение. Астролог рекомендует направить энергию в нужное русло, посвятив себя работе. Время будет невероятно динамичным, тем не менее астролог советует остерегаться травмоопасных занятий и быть внимательнее на дороге. Отличным вкладом в успешное будущее будет примирение с недругами и улаживание старых конфликтов.

Стрелец

Для Стрельцов настанет время активности в финансовых вопросах. Астролог считает, если представителям знака удастся вовремя заметить новые возможности, это может принести им существенную денежную прибыль. При этом в конце ноября они будут наделены невероятной интуицией, к которой, по мнению Павла Глобы, им обязательно следует прислушаться.

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