Ловіть удачу за хвіст: астролог назвав головних везунчиків кінця осені

Гороскоп 2019 (колаж: РБК-Україна)

Для яких знаків Зодіаку кінець осені 2019 буде дуже везучим і сповненим життєвими шансами - в гороскопі від Павла Глоби

Гороскоп 2019 підкаже, кому з представників зодіакальних сузір'їв випаде унікальний шанс зірвати великий куш наприкінці цієї осені. Відомий астролог Павло Глоба назвав три знака Зодіаку, на яких чекає удача в кінці листопада 2019.

Овен

Для представників цього знака настане час прийняття важливих рішень. Астролог рекомендує Овнам бути в центрі подій і уважно стежити за тим, що роблять оточуючі. Їм випаде унікальний шанс просунутися в бізнесі або кар'єрі. Крім того, кінець осені може подарувати Овнам важливу зустріч, яка може стати доленосною.

Гороскоп 2019 (колаж: РБК-Україна)

Діва

Дівам кінець осені принесе неймовірне везіння. Астролог рекомендує направити енергію в потрібне русло, присвятивши себе роботі. Час буде неймовірно динамічним, тим не менш астролог радить остерігатися травмонебезпечних занять і бути уважнішими на дорозі. Чудовим внеском в успішне майбутнє буде примирення з недругами і залагоджування старих конфліктів.

Стрілець

Для Стрільців настане час активності у фінансових питаннях. Астролог вважає, якщо представникам знаку вдасться вчасно помітити нові можливості, це може принести їм істотний грошовий прибуток. При цьому в кінці листопада вони будуть наділені неймовірною інтуїцією, до якої, на думку Павла Глоби, їм обов'язково слід прислухатися.