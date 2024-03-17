Ловіть крутий лайфхак від косметолога, який допоможе позбутись зморшок під очима

Як прибрати зморшки під очима

"Вас просто вразить ефект від цих прийомів - ваш погляд розкриється та зморшки стануть менш помітними. Масаж треба робити по незначній кількості крему, по два-три підходи, тричі на тиждень", - каже косметолог.

Потрібно вказівними пальцями повільно розгладжувати шкіру біля кута ока, але робити це вдвічі повільніше, ніж це показано на відео.

"Далі треба розтягнути коловий м'яз ока і працювати виключно по ключовому краю вказівними пальцями", - пояснює Позднякова.

Після цього потрібно біля зовнішнього кута ока зробити глибокі проникаючі рухи на розкриття, розтягуючи м'яз.

"Тоді перейдіть до зони над бровою і поетапно розтягуйте коловий м'яз ока. Після цього треба зробити таку ж процедуру навколо іншого ока", - говорить косметолог.

Також Позднякова також радить не піднімати високо брови, коли ви фарбуєте вії тушшю. Це провокує утворення зморшок на лобі і з часом робить міміку надмірно виразною. Аби цього уникнути варто однією рукою припідняти брову, коли фарбуєте вії.

Як поєднувати пілінг і тейпування

Крім антивікових масажів, при догляді за обличчям варто ще використовувати пілінги і тейпування. Ці процедури можна поєднувати, але не в один день.

"Зачекайте один-два дні після пілінгу, дайте шкірі відпочити, нехай вона відновиться і буде готова працювати з тейпами. А потім продовжуйте застосовувати магічний інструмент - тейпи і нехай все, що ви робите, буде вам на користь", - додає косметолог.