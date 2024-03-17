Ловите крутой лайфхак от косметолога, который поможет избавиться от морщин под глазами

Как убрать морщинки под глазами

"Вас просто поразит эффект от этих приемов - ваш взгляд раскроется и морщины станут менее заметными. Массаж нужно делать по незначительному количеству крема, по два-три подхода, трижды в неделю", - говорит косметолог.

Нужно указательными пальцами медленно разглаживать кожу возле угла глаза, но делать это вдвое медленнее, чем показано на видео.

"Далее нужно растянуть круговую мышцу глаза и работать исключительно по ключевому краю указательными пальцами", - объясняет Позднякова.

После этого нужно возле наружного угла глаза совершить глубокие проникающие движения на раскрытие, растягивая мышцу.

"Тогда перейдите в зону над бровью и поэтапно растягивайте круговую мышцу глаза. После этого нужно сделать такую же процедуру вокруг другого глаза", - говорит косметолог.

Также Позднякова также советует не поднимать высоко брови, когда вы красите ресницы тушью. Это провоцирует образование морщин на лбу и со временем делает мимику излишне выразительной. Чтобы этого избежать, стоит одной рукой приподнять бровь, когда вы красите ресницы.

Как совмещать пилинг и тейпирование

Помимо антивозрастных массажей, при уходе за лицом следует еще использовать пилинги и тейпировки. Эти процедуры можно совмещать, но не в один день.

"Подождите один-два дня после пилинга, дайте коже отдохнуть, пусть она восстановится и будет готовая работать с тейпами. А потом продолжайте применять магический инструмент - тейпы и пусть все, что вы делаете, будет вам на пользу", - добавляет Косметолог.