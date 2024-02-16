Косметолог пояснила, як робити масаж обличчя, щоб отримати ліфтинг ефект (відео)

Лімфодренажний масаж обличчя здатний зняти набряки, покращити тон шкіри та надати ліфтинг ефект. Але, щоб добитися такого результату, треба дотримуватись певної технології.

Про те, як правильно робити масаж обличчя, розповідає РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію косметолога Ольги Позднякової в Instagram.