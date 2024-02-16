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Косметолог пояснила, як робити масаж обличчя, щоб отримати ліфтинг ефект (відео)

П'ятниця 16 лютого 2024 22:17
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Косметолог пояснила, як робити масаж обличчя, щоб отримати ліфтинг ефект (відео) Як робити лімфодренажний масаж обличчя (фото: Freepik)
Автор: Василина Копитко
Експерт: Ольга Позднякова

Лімфодренажний масаж обличчя здатний зняти набряки, покращити тон шкіри та надати ліфтинг ефект. Але, щоб добитися такого результату, треба дотримуватись певної технології.

Про те, як правильно робити масаж обличчя, розповідає РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію косметолога Ольги Позднякової в Instagram.

Як робити лімфодренажний масаж обличчя

"Лімфодренажний масаж ролером можна робити і по тканинній масці, тоді шкіра отримає максимум користі", - каже експерт.

Яка користь від такого масажу:

  • знімає набряки
  • покращує лімфо- та кровообіг
  • вирівнює тон шкіри та покращує колір обличчя
  • покращує тургор шкіри, дає ліфтинг ефект
  • знімає спазми у м’язах
  • активує процеси омолодження
  • шкіра отримує максимум ефекту від маски

"Цей масаж ви можете робити курсом 10-15 процедур через день раз у півроку-рік, а потім робити масаж декілька разів на тиждень", - пояснює Позднякова.

Техніка виконання:

  • ролер можна зберігати в холодильнику
  • перед використанням необхідно помити з милом або обробити антисептиком
  • шкіру обличчя очистьте, тонізуйте і нанесіть масажну олію, тканинну маску, сироватку або крем
  • зробіть масаж у 3-5 проходів
  • усі рухи мають бути у бік лімфатичних вузлів
  • завжди обходьте зони щитоподібної залози
  • починайте із зони декольте і плавно рухайтесь знизу вгору
  • крайніми рухами ви "зганяєте" лімфу до надключичних лімфовузлів
  • після масажу знову очистьте шкіру, тонізуйте та зволожте

Раніше ми писали про те, чи треба зволожувати жирну шкіру обличчя.

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