Ловите крутой лайфхак от косметолога, который поможет избавиться от морщин под глазами
Морщинки под глазами проявляются одни из первых. Но не спешите колоть от них ботокс, избавиться от них можно специальным массажем, который вдобавок еще и хорошо раскроет глаза и сделает взгляд выразительным.
О том, как правильно делать массаж против морщин под глазами, пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию в Instagram.
Как убрать морщинки под глазами
"Вас просто поразит эффект от этих приемов - ваш взгляд раскроется и морщины станут менее заметными. Массаж нужно делать по незначительному количеству крема, по два-три подхода, трижды в неделю", - говорит косметолог.
Нужно указательными пальцами медленно разглаживать кожу возле угла глаза, но делать это вдвое медленнее, чем показано на видео.
"Далее нужно растянуть круговую мышцу глаза и работать исключительно по ключевому краю указательными пальцами", - объясняет Позднякова.
После этого нужно возле наружного угла глаза совершить глубокие проникающие движения на раскрытие, растягивая мышцу.
"Тогда перейдите в зону над бровью и поэтапно растягивайте круговую мышцу глаза. После этого нужно сделать такую же процедуру вокруг другого глаза", - говорит косметолог.
Также Позднякова также советует не поднимать высоко брови, когда вы красите ресницы тушью. Это провоцирует образование морщин на лбу и со временем делает мимику излишне выразительной. Чтобы этого избежать, стоит одной рукой приподнять бровь, когда вы красите ресницы.
Как совмещать пилинг и тейпирование
Помимо антивозрастных массажей, при уходе за лицом следует еще использовать пилинги и тейпировки. Эти процедуры можно совмещать, но не в один день.
"Подождите один-два дня после пилинга, дайте коже отдохнуть, пусть она восстановится и будет готовая работать с тейпами. А потом продолжайте применять магический инструмент - тейпы и пусть все, что вы делаете, будет вам на пользу", - добавляет Косметолог.
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