В Лондоне трагически погибла звезда соцсетей: все подробности

Звезда Instagram и YouTube Эмили Хартридж трагически погибла в автокатастрофе, которая произошла с ней в южном Лондоне недалеко от ее дома. О смерти 35-летней Эмили стало известно из сообщения на ее странице в Instagram.

На YouTube-канал Эмили Хартридж подписано более 351 тысячи человек. На своей странице в Instagram она часто публиковала видео тренировок, фото с друзьями и бойфрендом. Эмили было всего 35 лет.

Эмили Хартридж (фото: instagram.com/emilyhartridge)

По данным The Sun, электроскутер Эмили врезался в грузовик. Женщина скончалась на месте.

Эмили приобрела огромную популярность благодаря своим советам по здоровью и образу жизни. Она также проводила тренинги по душевному здоровью.

Эмили Хартридж (фото: instagram.com/emilyhartridge)

В своем последнем посте на YouTube за четыре дня до смерти она загрузила видео о своих замечательных отношениях с 27-летним парнем Джейком Хазеллом. Видео называется "10 причин, чтобы завести молодого парня". Данное видео набрало более 430 тысяч просмотров.

Эмили Хартридж (фото: instagram.com/emilyhartridge)

Поклонники и другие знаменитости отдали дань уважения Эмили и скорбят в социальных сетях.

Напомним, что умер агент Z из культового фильма "Люди в черном". Знаменитый голливудский актер, скончался 9 июля у себя дома в штате Коннектикут, США.

Ранее сообщалось о том, что скончался известный голливудский актер Камерон Бойс, ему было всего 20 лет.