ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Умер известный голливудский актер: ему было всего 20 лет

STYLERЖизнь    08.07.2019 - 08:37
Умер известный голливудский актер: ему было всего 20 лет
Умер Камерон Бойс (фото: pixabay.com)

Камерон Бойс, несмотря на юный возраст, снялся во многих фильмах

Камерон Бойс, популярный голливудский актер студии Disney скончался в ночь на воскресенье, 7 июля. Представители семьи знаменитости говорят, что он умер во сне, пишет The Sun.

Известно, что Камерон в последнее время страдал от конвульсий, происхождение которых было сложно установить даже медикам.

Умер известный голливудский актер: ему было всего 20 лет

Камерон Бойс (фото: instagram.com/thecameronboyce)

"С тяжелым сердцем сообщаем, что утром мы потеряли Камерона. Он умер во сне вследствие приступа", - сообщили близкие актера.

Дебют Камерона состоялся в возрасте 8 лет - он снялся в клипе рок-группы Panic! "At The Disco". После этого в течение года успел принять участие сразу в нескольких проектах, в частности в фильме ужасов "Зеркала", триллере "Орлиный глаз".

Наибольшую известность Бойс получил исполняя одну из ролей в телевизионном шоу "Джесси" на Disney Channel kids TV.

Также молодой актер снялся в комедии "Одноклассники" вместе с Адамом Сэндлером.

Финансовое состояние молодого актера оценивали в 5 млн долларов, а за его страницей в Instagram следили 8,5 млн подписчиков.

 

Камерон Бойс (фото: instagram.com/thecameronboyce)

Ранее сообщалось, что Жуан Жилберту, основатель музыкального стиля в популярной музыке босса-нова, умер в Бразилии в возрасте 88 лет.

К слову, недавно Юрий Шатунов попал в больницу прямо перед концертом во время гастрольного тура по России. Экс-солист группы "Ласковый май" был экстренно госпитализирован.

Напомним, недавно трагически погиб экс-участник легендарной группы "Песняры".

Еще одно убийство в поле: под Харьковом нашли тело пенсионерки Убийство 13-летней девочки под Днепром: появились новые детали трагедии
Новости Украины преступлениямузыкант
Новости партнеров
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь