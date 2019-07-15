У Лондоні трагічно загинула зірка соцмереж: усі подробиці

Зірка Instagram і YouTube Емілі Хартрідж трагічно загинула в автокатастрофі, яка сталася з нею в південному Лондоні неподалік від її будинку. Про смерть 35-річної Емілі стало відомо з повідомлення на її сторінці в Instagram.

На YouTube-канал Емілі Хартрідж підписано понад 351 тисячі осіб. На своїй сторінці в Instagram вона часто публікувала відео тренувань, фото з друзями і бойфрендом. Емілі було всього 35 років.

Емілі Хартрідж (фото: instagram.com/emilyhartridge)

За даними The Sun, електроскутер Емілі врізався у вантажівку. Жінка померла на місці.

Емілі була дуже популярна завдяки своїм порадам щодо здоров'я і способу життя. Вона також проводила тренінги з душевного здоров'я.

Емілі Хартрідж (фото: instagram.com/emilyhartridge)

У своєму останньому пості на YouTube за чотири дні до смерті вона завантажила відео про свої чудові стосунки із 27-річним хлопцем Джейком Хазеллом. Відео називається "10 причин, щоб завести молодого хлопця". Дане відео набрало більше 430 тисяч переглядів.

Емілі Хартрідж (фото: instagram.com/emilyhartridge)

Шанувальники та інші знаменитості віддали данину поваги Емілі і сумують у соціальних мережах.

Нагадаємо, що помер агент Z з культового фільму "Люди в чорному". Знаменитий голлівудський актор помер 9 липня у себе вдома в штаті Коннектикут, США.

Раніше повідомлялося про те, що помер відомий голлівудський актор Камерон Бойс, йому було всього 20 років.