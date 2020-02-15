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У Лолиты случился приступ на концерте в Кремле: откачивали и отгоняли прессу

STYLERПерсоны    15.02.2020 - 18:14
У Лолиты случился приступ на концерте в Кремле: откачивали и отгоняли прессу
Лолита Милявская (Фото: facebook.com/LolitaMilyavskaya)

Лолите стало плохо из-за химического дыма на сцене

Лолита Милявская попала в неприятность на своем выступлении на концерте МУЗ-ТВ в Кремле в РФ. У скандальной певицы случился приступ из-за аллергии на химический дым на сцене.

ЧП с артисткой произошло во время интервью росСМИ. 56-летнюю Лолиту сотрясал настолько сильный кашель, что общение с прессой стало невозможным, и помощники бросились ее обмахивать и отпаивать водой.

Добираясь до гримерки, певица чуть не упала на лестнице - Милявскую еле успели поддержать, после чего принялись закрывать от журналистов.

Артистка села прямо на ступеньках на некоторое время, но в итоге смогла на своих ногах дойти до гримерки. Представители певицы заверили, что и них есть таблетки от аллергии, и все будет нормально. Об этом передает "КП".

Нужно сказать, что перед инцидентом Лолита успела похвастаться подарком от нового бойфренда ко Дню Валентина. Это кольцо с бриллиантом.

"Можно сказать, просто валентинка. Выбирал он сам, поэтому не совсем угадал с размером. Но к вечеру я все-таки смогла надеть украшение", - рассказала певица.

У Лолиты на концерте в Кремле случился приступ (Фото: скриншот)

Также она добавила, что в ответ презент своему возлюбленному не сделала: "Больше никаких подарков мужчинам. Знаете, если мужчина самодостаточный, ему хватит и одеколона на праздник".

Напомним, что недавно Милявская рассталась со своим пятым мужем - тренером по игре в сквош и фитнесу Дмитрием Ивановым. Развод сопровождается громким сканалом - певица обвиняет экс-супруга в том, что тот пичкал ее опасными лекарствами.

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