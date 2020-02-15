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У Лоліти стався напад на концерті в Кремлі: відкачували та відганяли пресу

STYLERПерсони    15.02.2020 - 18:14
У Лоліти стався напад на концерті в Кремлі: відкачували та відганяли пресу
Лоліта Мілявська (Фото: facebook.com/LolitaMilyavskaya)

Лоліті стало поганочерез хімічний дим на сцені

Лоліта Мілявська потрапила в халепу на своєму вистіпі на концерті МУЗ-ТВ в Кремлі в РФ. У скандальної співачки стався напад через алергію на хімічний дим на сцені.

НП з артисткою сталася під час інтерв'ю росЗМІ. 56-річну Лоліту трусив настільки сильний кашель, що спілкування з пресою стало неможливим, і помічники кинулися її обмахувати і відпоювати водою.

Добираючись до гримерки, співачка мало не впала на сходах - Мілявську ледь встигли підтримати, після чого почали закривати від журналістів.

Артистка сіла прямо на сходинках на деякий час, але в підсумку змогла на своїх ногах дійти до гримерки. Представники співачки запевнили, що і в них є таблетки від алергії, і все буде нормально. Про це передає "КП".

Треба сказати, що перед інцидентом Лоліта встигла похвалитися подарунком від нового бойфренда до Дня Валентина. Це каблучка з діамантом.

"Можна сказати, просто валентинка. Вибирав він сам, тому не зовсім вгадав із розміром. Але до вечора я все-таки змогла надіти прикрасу", - розповіла співачка.

У Лоліти на концерті в Кремлі стався напад (Фото: скріншот)

Також вона додала, що у відповідь подарунок своєму коханому не зробила: "Більше жодних подарунків чоловікам. Знаєте, якщо чоловік самодостатній, йому вистачить і одеколону на свято".

Нагадаємо, що нещодавно Мілявська розлучилася зі своїм п'ятим чоловіком - тренером з гри в сквош і фітнесу Дмитром Івановим. Розлучення супроводжується гучним сканалом - співачка звинувачує екс-чоловіка в тому, що той давав їй небезпечні ліки.

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