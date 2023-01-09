Путіністка Лоліта згадала українську мову та звернулася до Зеленського (відео)

Що сказала Лоліта у зверненні

Лежачи в ліжку, співачка заявила, що навіть не знала про санкції, які були введені проти неї. Список діячів їй надіслав товариш. На початку своєї промови вона говорить про те, що збиралася займатися сексом, а саме ця новина все їй зіпсувала.

"З'ясувалося, що я громадянка Росії. Підтверджую. Чомусь ще й громадянка України - не підтверджую. Ніколи нею не була, бо була громадянкою СРСР. Підтверджую, що я громадянка Ізраїлю, тому що саме Україна видворила в Ізраїль мого тата в 1974 році. У 78-му він помер, і мені дали друге громадянство за місцем його поховання", - каже артистка.

У санкціях зазначено, що цим особам не можна перетинати кордон України будь-яким чином. Проте за словами Лоліти найбільше її "розвеселив" пункт про повернення нагород. Саме на цьому моменті співачка згадала українську мову.

"Слухайте, будь ласка, дайте мені ці нагороди потримати трохи. Я потримаю і все поверну", - сказала Лоліта.

Позиція Лоліти щодо війни Росії в Україні

Лоліта Мілявська народилася в Мукачеві в Закарпатській області. Станом на 2017 рік її мама разом із донькою Євою проживають у Києві. Про їхнє поточне місце перебування нічого невідомо.

Співачка неодноразово відвідувала тимчасово окуповані Крим і Донбас, через що її внесли до бази "Миротворець". Після 24 лютого знаменитість довго мовчала, а у квітні заявила, що Україна зрадила її, заборонивши в'їзд.

У липні Мілявська вирішила підіграти пропаганді та розповіла історію про те, як у Києві її маму нібито побив націоналіст.

"У центрі міста Києва мою маму "бандерівець" або "націоналіст", як хочете, вдарив ззаду по голові. Вона впала, стукнулася головою об бордюр, отримала струс мозку, згодом - мікроінсульт, який ми зараз лікуємо. Ударив він її зі словами: "На своїй "собачій" мові будеш розмовляти у Москві". Це було 6 років тому. Мама дуже просила Мене не піднімати ніяких скандалів, тому що вона все життя живе в Києві", - сказала Мілявська.