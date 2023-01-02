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Дивіться, у що перетворилася одеситка Лариса Доліна, яка ненавидить Україну (фото)

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Понеділок 02 січня 2023 20:09
Дивіться, у що перетворилася одеситка Лариса Доліна, яка ненавидить Україну (фото) Лариса Доліна висловлюється про велич Росії (колаж: Styler)
Автор: Юлія Гаюк

Попри те, що Лариса Доліна виросла в сонячній Одесі та має українське походження, співачка не цурається своєї ненависті до України та відвертої підтримки путінського режиму.

Як змінилася пропагандистка та що вона думає про Україну - детальніше читайте в матеріалі Styler.

Що каже Доліна про Україну

Співачка народилася в Баку, проте у віці трьох років її батьки ухвалили рішення переїхати до Одеси, звідки самі родом. Саме в цьому українському місті й виросла Лариса. Навіть її кар'єра розпочалася в ансамблі "Ми одесити".

Згодом вона почала працювати в Росії, де стала заслуженою артисткою. Після цього популярність Доліної злетіла настільки, що вона вирішила долучитися до партії "Єдина Росія" у 2003 році.

Дивіться, у що перетворилася одеситка Лариса Доліна, яка ненавидить Україну (фото)Дивіться, у що перетворилася одеситка Лариса Доліна, яка ненавидить Україну (фото)

Лариса Доліна підтримує війну Росії в Україні (фото: росЗМІ)

Вочевидь саме мандат не дає співачці подивитися на реальність тверезо. Так, наприклад, у березні 2015 року під час концерту на честь річниці анексії Криму вона виконала гімн РФ разом із Путіним, а пізніше сказала зі сцени, що "Одеса належить Україні тільки на карті".

Дивіться, у що перетворилася одеситка Лариса Доліна, яка ненавидить Україну (фото)

Лариса Доліна співає з Путіним гімн РФ у Криму (фото: росЗМІ)

У січні 2016 року в Криму скасували концерти Алессандро Сафіна та П'єра Рішара у Криму. Тоді Доліна заявила: "Я не знаю, які санкції пообіцяла їм Україна, але я впевнена, що цій країні та її керівникам треба думати про свій багатостраждальний конгломерат, що розвалюється, замість того, хто і коли виступає у нас в Криму. Як то каже мій продюсер Ілля Спіцин, "коли Господь хоче покарати державу, він посилає до неї ЦРУ і Петра Порошенка".

Дивіться, у що перетворилася одеситка Лариса Доліна, яка ненавидить Україну (фото)

Ім'я Лариси Доліної внесене до бази "Миротворець", так само як і Філіпа Кіркорова (фото: росЗМІ)

В одному з інтерв'ю пропагандистка розповіла, як сильно захоплюється культурою Росії.

"У нас золотий стандарт. І письменники, і поети, і музиканти, композитори. Це неможливо скасувати, і цього ніколи не буде. Тому що російська культура - це знакова культура, це клондайк", - сказала вона.

Дивіться, у що перетворилася одеситка Лариса Доліна, яка ненавидить Україну (фото)Дивіться, у що перетворилася одеситка Лариса Доліна, яка ненавидить Україну (фото)Дивіться, у що перетворилася одеситка Лариса Доліна, яка ненавидить Україну (фото)

Співачка безпідставно переконана в абсолютній величі російської культури (фото: росЗМІ)

Ба більше - на думку Доліної, Росія набагато сильніша за всі інші країни, і тому заважає їм.

"Ми сильніші, ми крутіші, ми найкращі. Це заважає всьому світу, але їм доведеться з цим змиритися", - заявила путіністка.

Цікаво, що нещодавно в Доліної вийшла колаборація з молодою російською співачкою Клавою Кокою.

Дивіться, у що перетворилася одеситка Лариса Доліна, яка ненавидить Україну (фото)

Доліна заспівала разом із Клавою Кокою (фото: росЗМІ)

У їхній роботі не надто вже й простежується велика російська культура, крім бабусиного килима на підлозі. Адже самих висловлювань про власну культуру недостатньо, її потрібно ще й демонструвати, чого росіяни так і не навчилися робити.

Дивіться, у що перетворилася одеситка Лариса Доліна, яка ненавидить Україну (фото)Дивіться, у що перетворилася одеситка Лариса Доліна, яка ненавидить Україну (фото)Дивіться, у що перетворилася одеситка Лариса Доліна, яка ненавидить Україну (фото)Дивіться, у що перетворилася одеситка Лариса Доліна, яка ненавидить Україну (фото)

Так Доліна виглядає зараз на знімках із шанувальниками (фото: росЗМІ)

Раніше ми розповідали, як Ані Лорак заговорила українською та попросилася назад "у сім'ю".

Дивіться також, як зрадниця Повалій виконала українську "Червону руту" на російському телебаченні.

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