Путинистка Лолита вспомнила украинский язык и обратилась к Зеленскому (видео)

Что сказала Лолита в обращении

Лежа в постели, певица заявила, что даже не знала о санкциях, которые были введены против нее. Список деятелей ей прислал товарищ. В начале своей речи она говорит о том, что собиралась заниматься сексом, а эта новость все ей испортила.

"Выяснилось, что я гражданка России. Подтверждаю. Почему-то еще и гражданка Украины - не подтверждаю. Никогда ею не была, потому что была гражданкой СССР. Подтверждаю, что я гражданка Израиля, потому что именно Украина выдворила в Израиль моего папу в 1974 году. В 78-м он умер, и мне дали второе гражданство по месту его захоронения", - говорит артистка.

В санкциях отмечено, что этим лицам нельзя пересекать границу Украины каким-либо образом. Однако, по словам Лолиты, больше всего ее "развеселил" пункт о возвращении наград. Именно в этом моменте певица вспомнила украинский язык.

"Слухайте, будь ласка, дайте мені ці нагороди потримати трохи. Я потримаю і все поверну", - сказала Лолита.

Позиция Лолиты по поводу войны России в Украине

Лолита Милявская родилась в Мукачево в Закарпатской области. По состоянию на 2017 год, ее мама вместе с дочерью Евой проживают в Киеве. Об их текущем местонахождении ничего неизвестно.

Певица неоднократно посещала временно оккупированные Крым и Донбасс, из-за чего ее внесли в базу "Миротворец". После 24 февраля знаменитость долго молчала, а в апреле заявила, что Украина изменила ее, запретив въезд.

В июле Милявская решила подыграть пропаганде и рассказала историю о том, как в Киеве ее маму якобы избил националист.

"В центре города Киева мою маму "бандеровец" или "националист", как хотите, ударил сзади по голове. Она упала, ударилась головой о бордюр, получила сотрясение мозга, впоследствии - микроинсульт, который мы сейчас лечим. Ударил он ее со словами: "На своем "собачьем" языке будешь разговаривать в Москве". Это было 6 лет назад. Мама очень просила Меня не поднимать никаких скандалов, потому что она всю жизнь живет в Киеве", - сказала Милявская.