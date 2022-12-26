"Чому б не приїхати та не забрати?" Ані Лорак згадала про сім‘ю, яка залишилася в Україні
Співачка родом з Чернівецької області Ані Лорак (справжнє ім'я - Кароліна Куєк), яка ігнорує війну в Україні, неочікувано згадала про свою сім'ю. Зазначимо, що зрадниця сама переїхала у Росію.
Про це вона написала на своїй сторінці в Instgram.
Перед Новим роком зірка вирішила поностальгувала за рідними, які залишили в Україні.
Вона заявила, що хотіла б зібрати всю свою родину. Однак, мабуть, її рідні не розділяють її бажання жити у країні-терористів.
"Як було б чудово зібрати всю мою сім'ю разом знову", - написала Лорак під фото, де позує на фоні ялинки.
Ані Лорак неочікувано згадала про свою сім'ю (instagram.com/anilorak)
Допис співачки викликав хвилю сарказму в українців. Вони поцікавилися, чому вона не забирає родину в Росію.
- Приїжджай до України - відсвяткуємо;
- Приїжджай до Києва, під сиренами посидите і ракетними ударами;
- Чому б не приїхати та не забрати?;
- Приїжджай до України і збирай. Чи не маєш такої можливості?;
- Те, що втратила, більше не повернеш;
- Значить, не така вже та сім'я і важлива;
- В Україну, на щастя, ти вже не приїдеш.
Раніше ми повідомляли, що колишній чоловік зрадниці Ані Лорак пояснив, чому не виїхав з України.
Також Лорак показувала, де почувається вдома.