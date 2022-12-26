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"Чому б не приїхати та не забрати?" Ані Лорак згадала про сім‘ю, яка залишилася в Україні

Новость на русском →
Понеділок 26 грудня 2022 11:05
"Чому б не приїхати та не забрати?" Ані Лорак згадала про сім‘ю, яка залишилася в Україні Ані Лорак неочікувано згадала про сім‘ю (facebook.com.AniLorak)
Автор: Тетяна Самарук

Співачка родом з Чернівецької області Ані Лорак (справжнє ім'я - Кароліна Куєк), яка ігнорує війну в Україні, неочікувано згадала про свою сім'ю. Зазначимо, що зрадниця сама переїхала у Росію.

Про це вона написала на своїй сторінці в Instgram.

Перед Новим роком зірка вирішила поностальгувала за рідними, які залишили в Україні.

Вона заявила, що хотіла б зібрати всю свою родину. Однак, мабуть, її рідні не розділяють її бажання жити у країні-терористів.

"Як було б чудово зібрати всю мою сім'ю разом знову", - написала Лорак під фото, де позує на фоні ялинки.

&quot;Чому б не приїхати та не забрати?&quot; Ані Лорак згадала про сім‘ю, яка залишилася в Україні

Ані Лорак неочікувано згадала про свою сім'ю (instagram.com/anilorak)

Допис співачки викликав хвилю сарказму в українців. Вони поцікавилися, чому вона не забирає родину в Росію.

  • Приїжджай до України - відсвяткуємо;
  • Приїжджай до Києва, під сиренами посидите і ракетними ударами;
  • Чому б не приїхати та не забрати?;
  • Приїжджай до України і збирай. Чи не маєш такої можливості?;
  • Те, що втратила, більше не повернеш;
  • Значить, не така вже та сім'я і важлива;
  • В Україну, на щастя, ти вже не приїдеш.

Раніше ми повідомляли, що колишній чоловік зрадниці Ані Лорак пояснив, чому не виїхав з України.

Також Лорак показувала, де почувається вдома.

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Ані Лорак певец