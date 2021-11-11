Лобода дала второе интервью на украинском ТВ, согнав ведущего со своего места: в чем причина

Светлана Лобода за последнее время дала уже второе интервью на украинском ТВ. И все эти разы она пересаживала ведущих на другое место, чтобы сидеть правой стороной лица к камере, поскольку она у нее "рабочая".
Подробней об этом читайте в материале Styler ниже.
Обычно ведущие сидят слева, и в камеру попадает больше правая часть лиц их лица, а гости находятся соответственно напротив них справа, и тогда камера снимает больше левую часть их лица.
Часто такие детали никого не интересуют, но не популярную украинскую певицу Светлану Лободу.
Несколько дней назад вышло интервью артистки у Маши Ефросининой, и там она поменялась с ней местами.
Теперь телеканал "Интер" анонсировал свое интервью с певицей в программе "Позаочі", на котором она тоже попросила ведущего пересесть. Отметим, что данное интервью выйдет в эфир в субботу, 13 ноября, в 11:00.
Лобода дала новое интервью (видео: YouTube)
Напомним, Лобода у Ефросининой рассказала о концертной деятельности в Украине, отношениях с бывшим своим продюсером Крапивиной и новом избраннике, которому призналась в любви.
Ранее Лобода рассказала, от чего отказалась из еды ради красивой фигуры. По ее словам, уже несколько лет она не употребляет разнообразные сладости и вредные продукты, которые содержат глютен и лактозу.