Лобода дала второе интервью на украинском ТВ, согнав ведущего со своего места: в чем причина

Обычно ведущие сидят слева, и в камеру попадает больше правая часть лиц их лица, а гости находятся соответственно напротив них справа, и тогда камера снимает больше левую часть их лица.

Часто такие детали никого не интересуют, но не популярную украинскую певицу Светлану Лободу.

Несколько дней назад вышло интервью артистки у Маши Ефросининой, и там она поменялась с ней местами.

Теперь телеканал "Интер" анонсировал свое интервью с певицей в программе "Позаочі", на котором она тоже попросила ведущего пересесть. Отметим, что данное интервью выйдет в эфир в субботу, 13 ноября, в 11:00.

Лобода дала новое интервью (видео: YouTube)