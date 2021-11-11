Лобода дала друге інтерв'ю на українському ТБ, зігнавши ведучого зі свого місця: в чому причина

Світлана Лобода за останній час дала вже друге інтерв'ю на українському ТБ. І всі ці рази вона пересаджувала ведучих на інше місце, щоб сидіти правою стороною обличчя до камери, оскільки вона у неї "робоча".
Детальніше про це читайте в матеріалі Styler нижче.
Зазвичай ведучі сидять зліва, і в камеру потрапляє більше права частина осіб їх обличчя, а гості знаходяться відповідно навпроти них справа, і тоді камера знімає більше ліву частину їх обличчя.
Часто такі деталі нікого не цікавлять, але не популярну українську співачку Світлану Лободу.
Кілька днів тому вийшло інтерв'ю артистки у Маші Єфросиніної, і там вона помінялася з нею місцями.
Тепер телеканал "Інтер" анонсував своє інтерв'ю зі співачкою в програмі "Позаочі", на якому вона теж попросила ведучого пересісти. Зазначимо, що дане інтерв'ю вийде в ефір у суботу, 13 листопада, об 11:00.
Лобода дала нове інтерв'ю (відео: YouTube)
Нагадаємо, Лобода у Єфросиніної розповіла про концертну діяльність в Україні, відносини з колишнім своїм продюсером Крапівіною і нового обранця, якому зізналася в коханні.
Раніше Лобода розповіла, від чого відмовилася з їжі заради красивої фігури. За її словами, вже кілька років вона не вживає різноманітних солодощів і шкідливих продуктів, які містять глютен і лактозу.