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Лобода дала друге інтерв'ю на українському ТБ, зігнавши ведучого зі свого місця: в чому причина

Автор: Роман Мирончук

Світлана Лобода за останній час дала вже друге інтерв'ю на українському ТБ. І всі ці рази вона пересаджувала ведучих на інше місце, щоб сидіти правою стороною обличчя до камери, оскільки вона у неї "робоча".

Детальніше про це читайте в матеріалі Styler нижче.

Зазвичай ведучі сидять зліва, і в камеру потрапляє більше права частина осіб їх обличчя, а гості знаходяться відповідно навпроти них справа, і тоді камера знімає більше ліву частину їх обличчя.

Часто такі деталі нікого не цікавлять, але не популярну українську співачку Світлану Лободу.

Кілька днів тому вийшло інтерв'ю артистки у Маші Єфросиніної, і там вона помінялася з нею місцями.

Тепер телеканал "Інтер" анонсував своє інтерв'ю зі співачкою в програмі "Позаочі", на якому вона теж попросила ведучого пересісти. Зазначимо, що дане інтерв'ю вийде в ефір у суботу, 13 листопада, об 11:00.

Лобода дала нове інтерв'ю (відео: YouTube)

Нагадаємо, Лобода у Єфросиніної розповіла про концертну діяльність в Україні, відносини з колишнім своїм продюсером Крапівіною і нового обранця, якому зізналася в коханні.

Раніше Лобода розповіла, від чого відмовилася з їжі заради красивої фігури. За її словами, вже кілька років вона не вживає різноманітних солодощів і шкідливих продуктів, які містять глютен і лактозу.

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