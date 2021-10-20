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Светлана Лобода рассказала, от чего отказалась из еды ради красивой фигуры

Новина українською →
Среда 20 октября 2021 13:16
Светлана Лобода рассказала, от чего отказалась из еды ради красивой фигуры Фото: Светлана Лобода рассказала, что исключила из рациона (facebook com loboda official)
Автор: Людмила Жукова

Певица Светлана Лобода находится в великолепной форме в свои 39 лет. Но для супер-фигуры нужно чем-то жертвовать.

О своих ограничениях в еде певица рассказала в программе "Утро с Украиной".

Уже несколько лет исполнительница не ест вредные продукты. К таким она отнесла - сладости, глютен и лактозу.

"Последние два года я просто приняла для себя решение, что для того, чтобы я всегда чувствовала себя здоровой и моя кожа была красива, исключила из рациона глютен, сахар и лактозу", – рассказала Лобода.

Конечно, Светлане иногда хочется "запрещенки", она скучает, например, по пицце.

"Сложновато, иногда очень хочется пиццу. Пиццу я люблю с тоненьким хлебушком, но не позволяю себе сейчас", – рассказала певица.

Звезда постоянно демонстрирует потрясающую форму на сцене и в реальной жизни. У Светланы в доме есть огород, там семья выращивает свежие овощи.

"Мы занимаемся тем, что выращиваем огурцы, помидоры, сейчас еще морковка у нас была и ягоды", - призналась Лобода.

Как раз из овощей и состоит рацион певицы.

Светлана Лобода рассказала, от чего отказалась из еды ради красивой фигурыСветлана Лобода (фото: Instagram/Loboda)

Как мы ранее писали, Лобода откровенно высказалась о воспитании дочерей.

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