Лобода у Ефросининой рассказала о новом избраннике, работе в Украине и отношениях с Крапивиной

Светлана Лобода впервые призналась в любви своему избраннику и рассказала о непростых отношениях с Крапивиной, прокомментировала слухи об измене Андрея Царя, рассказала о кольце на пальце и высказалась о концертной деятельности в Украине.

Styler первым публикует главные тезисы из их разговора (чтобы смотреть все интервью - проскрольте страницу до конца публикации).

Свое первое за четыре года большое интервью в Украине артистка дала Маше Ефросининой.

О слухах измены Андрея Царя, новом избраннике и признание в любви

В медиа достаточно долго говорили о том, что разрыв между певицей и Андреем произошел из-за его измены.

LOBODA же в интервью опровергла данное предположение.

"Нет. Это полная глупость и ерунда. И такого не было", - рассказывает она.

По ее словам, Андрей в какой-то момент увлекся буддизмом, философией и медитацией, стал достаточно много уделять этому времени.

Светлана Лобода (фото: instagram.com/lobodaofficial)

И певица поняла, что слишком они с Андреем становятся разными, а расстояние между ними начинает стремительно расти.

"Мы начали слишком по-разному смотреть на вещи", - отмечает Светлана.

При этом звезда очень трепетно и с любовью говорит о своем бывшем муже.

"Он остается по-прежнему очень добрым, классным, хорошим человеком. Я его очень люблю, искренне люблю. Просто эти отношения максимально трансформировались в такую чистую любовь, как к отцу моего ребенка", - подчеркивает в интервью артистка.

Светлана Лобода с детьми (фото: instagram.com/lobodaofficial)

Сегодня же LOBODA не скрывает, что счастлива в отношениях.

И в интервью призналась, что ее избранник старше ее и с ним она чувствует себя слабой, нежной женщиной.

"Да, рядом с ним чувствую себя девочкой. Он старше меня. Он очень мудрый, понимающий и может меня укутать своей заботой", - призналась LOBODA и неожиданно для себя самой призналась в любви своему мужчине.

На вопрос об колечке на безымянном пальце артистка все же решила не отвечать.

Светлана Лобода (фото: instagram.com/lobodaofficial)

О непростых отношениях с бывшим продюсером Нателлой Крапивиной

8 июня 2021 года продюсер проекта LOBODA Нателла Крапивина на официальной странице в Instagram объявила, что прекращает сотрудничество с исполнительницей.

За два дня до этого между ней и Филиппом Киркоровым разгорелся скандал, который вылился в публичное выяснение отношений.

Сама Светлана до сих пор никак не комментировала произошедшее.

Но в интервью Ефросининой призналась: они с Крапивиной серьезно повздорили из-за инцидента с Киркоровым и прекратили общение.

"Признаюсь, мы только недавно возобновили общение с ней. Никому другому, наверное, я бы такого не простила. Но она очень важный для меня человек, мы родственные души - и принимаем друг друга такими, какими мы есть", - поделилась LOBODA.

Светлана Лобода недавно выпустила сингл "Americano" (фото: instagram.com/lobodaofficial)

О концертах в Украине

Последний запланированный украинский сольный концерт LOBODA должен был состояться в 2017 году в Одессе, но был сорван. С тех пор артистка не давала сольные концерты в Украине.

Впервые назвать причины этого затишья Светлана решилась только сегодня.

"В 2017 году мы с командой активно гастролировали по Украине и европейским странам. По плану - сольник в Ibiza Beach Club в Одессе. И нам его срывают", - вспомнила LOBODA.

По ее словам, "группировка людей, собравшаяся под клубом, начала бросать дымовые шашки в зрителей и устраивать драки".

"Они перекрыли вход и не пускали внутрь клуба никого. Мы очень испугались: понимали, что на наши концерты приходит много детей, и во избежание травмоопасных ситуаций, мы с организаторами в считанные секунды приняли решение отменить шоу", - сказала певица.

Светлана Лобода (фото: instagram.com/lobodaofficial)

Боясь, что подобное может повториться, и "не желая поддавать риску своих поклонников", команда артистки решила приостановить концертную деятельность в Украине.

"У нас был конфликт с одним очень влиятельным человеком в Одессе. Произошел инцидент, о котором я не хочу сейчас говорить, но на момент срыва концерта мы об этом не знали. Ситуация прояснилась буквально пару лет назад. После того случая мы с командой приняли решение приостановить концерты в Украине", - поделилась Светлана.

Ограничились только корпоративными мероприятиями.

Светлана Лобода (фото: instagram.com/lobodaofficial)

В августе этого года LOBODA вернулась с гастролями в родную страну и впервые после длительного затишья дала концерт в Одессе.

Растрогавшись, певица призналась Маше, почему ей было важно вновь зазвучать на больших площадках в Украине.

"Потому что я люблю эту страну. Потому что я переживаю за нее. Потому что так нечестно...", - сказала Лобода и расплакалась.

Известно, что сегодня LOBODA живет в Европе. Это была давняя мечта певицы и год назад она осуществилась.