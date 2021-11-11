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Лобода дала второе интервью на украинском ТВ, согнав ведущего со своего места: в чем причина

Новина українською →
Киев, Четверг 11 ноября 2021 17:23
Лобода дала второе интервью на украинском ТВ, согнав ведущего со своего места: в чем причина Светлана Лобода (фото: instagram.com/lobodaofficial)
Автор: Роман Мирончук

Светлана Лобода за последнее время дала уже второе интервью на украинском ТВ. И все эти разы она пересаживала ведущих на другое место, чтобы сидеть правой стороной лица к камере, поскольку она у нее "рабочая".

Подробней об этом читайте в материале Styler ниже.

Обычно ведущие сидят слева, и в камеру попадает больше правая часть лиц их лица, а гости находятся соответственно напротив них справа, и тогда камера снимает больше левую часть их лица.

Часто такие детали никого не интересуют, но не популярную украинскую певицу Светлану Лободу.

Несколько дней назад вышло интервью артистки у Маши Ефросининой, и там она поменялась с ней местами.

Теперь телеканал "Интер" анонсировал свое интервью с певицей в программе "Позаочі", на котором она тоже попросила ведущего пересесть. Отметим, что данное интервью выйдет в эфир в субботу, 13 ноября, в 11:00.

Лобода дала новое интервью (видео: YouTube)

Напомним, Лобода у Ефросининой рассказала о концертной деятельности в Украине, отношениях с бывшим своим продюсером Крапивиной и новом избраннике, которому призналась в любви.

Ранее Лобода рассказала, от чего отказалась из еды ради красивой фигуры. По ее словам, уже несколько лет она не употребляет разнообразные сладости и вредные продукты, которые содержат глютен и лактозу.

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