Лобода дала друге інтерв'ю на українському ТБ, зігнавши ведучого зі свого місця: в чому причина

Світлана Лобода за останній час дала вже друге інтерв'ю на українському ТБ. І всі ці рази вона пересаджувала ведучих на інше місце, щоб сидіти правою стороною обличчя до камери, оскільки вона у неї "робоча".

Детальніше про це читайте в матеріалі Styler нижче .

Зазвичай ведучі сидять зліва, і в камеру потрапляє більше права частина осіб їх обличчя, а гості знаходяться відповідно навпроти них справа, і тоді камера знімає більше ліву частину їх обличчя.

Часто такі деталі нікого не цікавлять, але не популярну українську співачку Світлану Лободу.

Кілька днів тому вийшло інтерв'ю артистки у Маші Єфросиніної, і там вона помінялася з нею місцями.

Тепер телеканал "Інтер" анонсував своє інтерв'ю зі співачкою в програмі "Позаочі", на якому вона теж попросила ведучого пересісти. Зазначимо, що дане інтерв'ю вийде в ефір у суботу, 13 листопада, об 11:00.

Лобода дала нове інтерв'ю (відео: YouTube)