Лоб без зморшок: косметолог показала рух, який потрібно робити раз в день
Люди звикли під час здивування підіймати "брови до гори", тим самим утворюючи зморшки на лобі. Є простий рух, який допоможе уникнути цього та розгладити шкіру.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-сторінку косметолога Ольги Позднякової.
Як позбутися зморшок на лобі
За словами експерта, простий прийом допоможе позбутися звички підіймати брови до гори. Такі дії призводять до додаткових зморшок.
Зокрема, часто міміка починає активно працювати під час телефонної розмови. Тому варто класти долоню на лоб, тим самим фіксуючи його.
"Покладіть долоню на лоб і тоді ви будете відчувати, чи ви будете підіймати брови до гори і долоня буде просто заважати це робити. Тим самим ви будете переналаштовувати свою міміку до того що просто не підіймати брови і не робити заломи та зморшки", - додала косметолог.
Задивуватись можна очима або емоцією, але аж ніяк не підіймати брови.
Такий рух варто робити раз в день, щоб виробити звичку.
Загалом, зморшки бувають:
- мімічні - їх ще називають динамічними. Такі зморшки є навіть у новонароджених, і позбутися від них повністю неможливо, та й не потрібно
- статичні - складки, що виникають на ділянках обличчя, які скорочуються при посмішці. На молодій шкірі такі заломи швидко розгладжуються, але з віком вони стають помітнішими навіть на спокійному обличчі. Це пов’язано з тим, що виробництво колагену скорочується, зміни вражають глибинні шари шкіри і епідерміс не встигає повністю відновитися
- гравітаційні - результат того, що з віком еластичні властивості шкіри змінюються. Проявляються у вигляді опущених брів
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