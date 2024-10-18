Вдень чи вночі: косметолог розповіла, коли краще тейпувати обличчя для боротьби зі зморшками

Тейпи, які раніше застосовували спортсмени для відновлення м’язів, зараз стали однією з найпопулярніших процедур естетичної медицини. Їх використовують для боротьби зі зморшками.

Вплив тейпів на м'язи

Основна ціль тейпування - перерозподіл м’язового навантаження, лімфодренаж і розслаблення певних типів м’язів.

В естетичній медицині тейпи кріпляться на скроні, підборіддя, нижню третину обличчя та шию. Необхідність і спосіб тейпування визначають за клінічними показниками.

При природному старінні м'язи обличчя і шкіра з часом втрачають еластичність, і тейпування просто не може завадити цьому процесу.

У молодому віці тейпи кріплять із профілактичною метою, зазвичай у зонах особливої мімічної активності - на лобі та міжбрів’ї. Тейп заважає рухатися м’язам і на якийсь час відучує їх від рухової активності, що попереджає появу мімічних зморшків.

До того ж, якщо на обличчі вже спостерігаються вікові зміни, тейпування призначається, наприклад, для зняття набряку й профілактики опущення овалу лиця.

Вдень чи вночі

За словами косметолога Ольги Позднякової, якщо тейпувати вдень, то окрім того, що вони будують боротися зі зморшками, вони ще й допоможуть виробити звичку, до прикладу, не морщити лоб і "міжбрівку" та створять нові нейронні зв’язки.

Якщо на ніч, це теж дуже добре, адже коли ви спите, то тейпи працюють - позбавляють зморшок та приводять м’язи в норму.

Також тейпи запобігають зморшкам, спричиненим сном на боці та на животі.

"Головне - це застосовуйте цей магічний інструмент, коли є час та можливість і насолоджуйтесь результатом", - додала експерт.

Важливо знати, що ділянки, куди люди клеять тейпи, часто є найбільш чутливими, особливо під очима та на грудях. Клей на тейпах під час зняття може спричинити пошкодження шкірного бар'єра, що призведе до подразнення, сухості та може навіть погіршити зовнішній вигляд шкіри з часом.

Відтермінувати старіння можна за допомогою засобів з антиоксидантами та зволожувальною дією, щодня використовувати сонцезахисний крем і за бажання розглянути естетичні процедури, такі як ботокс.