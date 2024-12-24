Лоб без морщин: косметолог показала движение, которое нужно делать раз в день

Люди привыкли во время удивления поднимать "брови вверх", тем самым образуя морщины на лбу. Есть простое движение, которое поможет избежать этого и разгладить кожу.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram -страницу косметолога Ольги Поздняковой.

Как избавиться от морщин на лбу

По словам эксперта, простой прием поможет избавиться от привычки поднимать брови кверху. Такие действия приводят к дополнительным морщинам.

В частности, часто мимика начинает активно работать во время телефонного разговора. Поэтому стоит класть ладонь на лоб, тем самым фиксируя его.

"Положите ладонь на лоб и тогда вы будете чувствовать, будете ли вы поднимать брови вверх и ладонь будет просто мешать это делать. Тем самым вы будете перенастраивать свою мимику к тому, что просто не поднимать брови и не делать заломы и морщины", - добавила косметолог.

Удивиться можно глазами или эмоцией, но не поднимать брови.

Такое движение стоит делать раз в день, чтобы выработать привычку.

В общем, морщины бывают: