Названо засіб для шкіри, який є лідером у зменшенні зморшок на обличчі
Вітамін А вважається найулюбленішим основним компонентом у засобах, що запобігають старінню. Такі засоби також називають ретиноїдами, які потрібно вміти правильно наносити на шкіру.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Daily Express.
Чим корисний вітамін А для шкіри
Експерт з догляду за шкірою Аміш Патель розповів, що кожна людина, яка сподівається зменшити тонкі лінії та зморшки, пігментацію та розширені пори, має мати засоби з вітаміном А.
"Абсолютний лідер у догляді за шкірою проти старіння", - зазначив експерт.
У світі краси такий вітамін називають ретинолом або третиноїном. Креми з вітаміном А прискорюють обмін клітин шкіри та сприяють формуванню здорової шкіри без пошкоджень.
Таким чином засіб допомагає зменшити появу тонких ліній і зморшок, пігментації, розширених пор, висипів або жирної шкіри.
"Шкіра обличчя стане омолодженою, яскравішою, підтягнутішою, пружнішою та молодшою, - додав експерт.
Вітамін А сприяє відщепленню старих клітин шкіри та стимулює регенерацію нових, здоровіших і гладкіших клітин.
Як використовувати
Потрібно наносити крем з вітаміном А на ніч. Зауважте, що професійний вітамін А необхідно поступово вводити у свій звичайний догляд за шкірою.
Краще починати з продукту з 0,3% ретинолу і повільно збільшувати його, залежно від того, наскільки добре шкіра справляється.
Однак важливо зазначити, що використання SPF в денний час необхідно під час використання вітаміну А, щоб захистити шкіру від пошкодження ультрафіолетом.
При щоденному використанні ефект триватиме до тих пір, поки ви продовжуєте включати цей дивовижний інгредієнт у свій режим догляду за шкірою. До того ж не потрібно наносити багато продукту на обличчя, лише невелику кількість розміром з горошину.
Важливо знати, що будь-яке подразнення шкіри - лущення, свербіж та набряк є ознакою, що ви повинні припинити використання продукту. Тому перед нанесенням продукту варто проконсультуватись з дерматологом.
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