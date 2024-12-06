Названо засіб для шкіри, який є лідером у зменшенні зморшок на обличчі

Вітамін А вважається найулюбленішим основним компонентом у засобах, що запобігають старінню. Такі засоби також називають ретиноїдами, які потрібно вміти правильно наносити на шкіру.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Daily Express .

Чим корисний вітамін А для шкіри

Експерт з догляду за шкірою Аміш Патель розповів, що к ожна людина, яка сподівається зменшити тонкі лінії та зморшки, пігментацію та розширені пори, має мати засоби з вітаміном А.

"Абсолютний лідер у догляді за шкірою проти старіння", - зазначив експерт.

У світі краси такий вітамін називають ретинолом або третиноїном. Креми з вітаміном А прискорюють обмін клітин шкіри та сприяють формуванню здорової шкіри без пошкоджень.

Таким чином засіб допомагає зменшити появу тонких ліній і зморшок, пігментації, розширених пор, висипів або жирної шкіри.

"Шкіра обличчя стане омолодженою, яскравішою, підтягнутішою, пружнішою та молодшою, - додав експерт.

Вітамін А сприяє відщепленню старих клітин шкіри та стимулює регенерацію нових, здоровіших і гладкіших клітин.

Як використовувати

Потрібно наносити крем з вітаміном А на ніч. Зауважте, що професійний вітамін А необхідно поступово вводити у свій звичайний догляд за шкірою.

Краще починати з продукту з 0,3% ретинолу і повільно збільшувати його, залежно від того, наскільки добре шкіра справляється.

Однак важливо зазначити, що використання SPF в денний час необхідно під час використання вітаміну А, щоб захистити шкіру від пошкодження ультрафіолетом.

При щоденному використанні ефект триватиме до тих пір, поки ви продовжуєте включати цей дивовижний інгредієнт у свій режим догляду за шкірою. До того ж н е потрібно наносити багато продукту на обличчя, лише невелику кількість розміром з горошину.