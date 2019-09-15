Сможете погреться в понедельник: синоптик рассказала, в каких областях будет тепло

Фото: Иллюстративное фото (pixabay.com)

С началом трудовой недели в Украину вернется кратковременное потепление

Погода в Украине 16 сентября, в понедельник будет комфортной и теплой, дождей не предвидится. Об этом сообщила синоптик Наталка Диденко на своей Facebook-странице. По ее словам, в нашу страну вернется тепло и можно будет погреться. Правда, продлится это недолго. Температура воздуха в первый будний день достигнет +28 градусов тепла.

"16 сентября в Украине температура воздуха проснется после выходных, подскочит до +23 +28 градусов, разве что на Западе будет более статичной, +19 +23 градуса. Ну, и не забывайте, что ночи уже не июльские, кому рано выходить или поздно возвращаться, обязательно уже теплее одевайтесь. И про одеяла надо вспомнить. Дождей в понедельник не будет, солнце и белые облака. Разве порывистый северо-западный ветер будет общипывать сухие ржавые листья каштанов и винограда", - написала Диденко.

Синоптик предупредила киевлян, что уже со вторника в столице похолодает, ну а в понедельник будет тепло - до +23 градусов выше нуля.

"В Киеве понедельник будет теплым и солнечным, около 23 градусов. Во вторник подойдут облака, периодические дожди и снижение температуры воздуха", - резюмировала Диденко.

Синоптическая карта (facebook.com/tala.didenko)

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