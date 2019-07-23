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Ливни со шквалами и похолодание: украинцев предупредили о затяжной непогоде

STYLERЖизнь    23.07.2019 - 12:39
Ливни со шквалами и похолодание: украинцев предупредили о затяжной непогоде
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Ухудшение погодных условий продлится до выходных, и после двухдневной "передышки" снова похолодает

Погода в Украине в среду, 24 июля, принесет дожди, переходящие в ливни и шквалы. Такие осадки ожидаются практически во всех областях, за исключением некоторых южных регионов. Синоптик Наталка Диденко отметила, что такое ненастье обусловлено конвергенцией воздушных потоков, говорится в ее сообщении на странице в Facebook.

На Юге согласно прогнозу будет сухо и солнечно, и только на юге временно оккупированного Крыма высокая вероятность дождя с грозой.

Температура воздуха в среду составит в среднем по Украине около +23... +26 градусов.

В восточных и южных областях, а также в Днепре и районах столбики термометров покажут от +26 до +30 градусов.

В столице завтра будут ощущаться процессы конвергенции - ожидается кратковременный дождь и гроза.

Ливни со шквалами и похолодание: украинцев предупредили о затяжной непогоде

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Киевлянам стоит готовиться к похолоданию. В дневное время температура воздуха составит от +22 до +25 градусов, а ночью прогнозируется от +13 до +16 градусов.

Диденко рассказала, что похолодание продлится до конца недели, и ближайшее потепление прогнозируется только на выходных.

Но это продлится не долго - уже в понедельник, 29 июля, снова ощутимо похолодает.

Добавим, что по прогнозу синоптиков Украинского гидрометцентра, дождливая погода продлится всю рабочую неделю - до 26 июля.

 

Ливни со шквалами и похолодание: украинцев предупредили о затяжной непогоде

Метеокарта на 24 июля (Фото: facebook.com/tala.didenko)

Напомним, на днях в Киева на Крещатика из-за сильных порывов ветра упал большой каштан.

Как сообщалось ранее, недавно синоптики дали прогноз погоды в Украине до конца лета.

Также мы писали о том, что в начале августа украинцы столкнутся с сильными геомагнитными возмущениями.

Украину накроет новая волна стихии: какие области пострадают от непогоды Циклон Theo: синоптик сделала экстренное предупреждение
Новости Украины ГидрометцентрНаталка Диденко
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