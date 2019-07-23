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Украину накроет новая волна стихии: какие области пострадают от непогоды

STYLERЖизнь    23.07.2019 - 06:58
Украину накроет новая волна стихии: какие области пострадают от непогоды
Погода в Украине 23 июля (фото: pixabay.com)

Погода в Украине сегодня принесет локальные грозы

Погода в Украине во вторник, 23 июля, будет ненастной - с дождями, грозами, местами со шквальным ветром. Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

К слову, ранее Наталка Диденко рассказала, какой будет погода в ближайшие дни.

Согласно прогнозу синоптиков дождливо-грозовая стихия с усилением ветра сегодня вероятна по всей стране.

Температура воздуха будет самой низкой на Западе и Севере - от +21 до +24 градусов. А в Ивано-Франковской области еще холоднее (+20... +22).

Теплее в Центре - от +23 до +25 по Цельсию. На Юге и Востоке довольно жарко (+26... +31), а во время дождя - будет прохладно и душно.

В Киеве 23 июля также пронесутся локальные грозы с дождями и ветром. Воздух днем прогреется от +23 до +25 градусов.

Украину накроет новая волна стихии: какие области пострадают от непогоды

Погода в Украине 23 июля (фото: meteo.gov.ua)

К слову, ранее синоптик сделала экстренное предупреждение о погоде в Украине в начале рабочей недели.

Напомним, недавно в центре Киева на улице Крещатик из-за сильных ураганных порывов ветра упал большой каштан.

Мы также писали, что в Закарпатской области огромный град повредил домохозяйства, а ураган буквально за три минуты сорвал крыши со многих домов.

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