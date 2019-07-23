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Зливи зі шквалами та похолодання: українців попередили про затяжну негоду

STYLERЖиття    23.07.2019 - 12:39
Зливи зі шквалами та похолодання: українців попередили про затяжну негоду
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Погіршення погодних умов триватиме до вихідних, і після дводенного "перепочинку" знову похолодає

Погода в Україні у середу, 24 липня, принесе дощі, що переходитимуть у зливи та шквали. Такі опади очікуються практично у всіх областях, за винятком деяких південних регіонів. Синоптик Наталка Діденко зазначила, що така негода обумовлена конвергенцією повітряних потоків, йдеться в її повідомленні на сторінці в Facebook.

На Півдні згідно із прогнозом буде сухо і сонячно, і тільки на півдні тимчасово окупованого Криму висока імовірність дощу з грозою.

Температура повітря в середу складе в середньому по Україні близько +23... +26 градусів.

У східних і південних областях, а також у Дніпрі та районах стовпчики термометрів покажуть від +26 до +30 градусів.

У столиці завтра відчуватимуться процеси конвергенції - очікується короткочасний дощ і гроза.

Зливи зі шквалами та похолодання: українців попередили про затяжну негоду

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Киянам слід готуватися до похолодання. Вдень температура повітря становитиме від +22 до +25 градусів, а вночі прогнозується від +13 до +16 градусів.

Діденко розповіла, що похолодання триватиме до кінця тижня, і найближчим потепління прогнозується лише на вихідних.

Але це триватиме не довго - вже в понеділок, 29 липня, знову суттєво похолодає.

Додамо, що за прогнозом синоптиків Українського гідрометцентру, дощова погода триватиме весь робочий тиждень - до 26 липня.

Зливи зі шквалами та похолодання: українців попередили про затяжну негоду

Метеокарта на 24 липня (Фото: facebook.com/tala.didenko)

Нагадаємо, днями в києві на Хрещатику через сильні пориви вітру упав великий каштан.

Як повідомлялося раніше, нещодавно синоптики дали прогноз погоди в Україні до кінця літа.

Також ми писали про те, що на початку серпня українці зіткнуться із сильними геомагнітними збуреннями.

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