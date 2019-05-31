Ливни, грозы и шквалы: каким областям не повезет с погодой на выходных (фото)

Погода в Украине на выходные, 1 и 2 июня, принесет жителям некоторых областей ряд неприятностей в виде сильных дождей, порывистого ветра и гроз. Об этом сообщают синоптики Украинского гидрометцентра.

К слову, Наталка Диденко сделала важное предупреждение о погоде на выходных. А Государственная служба по чрезвычайным ситуациям сообщила о грозах и шквалах в субботу, 1 июня.

Так, 1 июня, довольно сильные дожди ожидаются на большей части страны, кроме юго-востока, а также Львовской, Волынской, Ровенской и Житомирской области.

Ночью будет довольно прохладно на Западе - от +10 до +13 градусов, дневная температура в регионе составит от +22 до +25 тепла.

На Севере и в Центре ночью от +15 до +18, днем +24... +27 градусов тепла.

На Юге и Востоке завтра будет жарко даже в областях с дождями. Воздух здесь прогреется от +29 до +32 градусов.

В Киеве 1 июня дождь, воздух днем прогреется до +25... +27 градусов.

Погода в Украине 1 июня (фото: meteo.gov.ua)

Также в Укргидрометцентре предупредили, что на значительной части страны в субботу, 1 июня, возможен град и шквалы с порывами ветра 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый.

Метеорологические предупреждения в Украине 1 июня (фото: meteo.gov.ua)

В воскресенье, 2 июня, грозы ожидаются в Ивано-Франковской, Черновицкой, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Полтавской и Харьковской областях.

По прежнему прохладно будет ночью на Западе - от +11 до +15 градусов. Днем здесь немного потеплеет, по сравнению с субботой - воздух прогреется до +23... +25 градусов.

Теплее всего в воскресенье на юго-востоке. Ночью +18... +20, днем - от +28 до +32 градусов.

На остальной территории ночная температура составит +15 +17 тепла, кроме Житомирской области, где ночью будет +12... +14 градусов. Днем довольно комфортно - от +25 до +31 градуса.

В Киеве в воскресенье, 2 июня, днем +27... +29, сухо, небольшая облачность.

Погода в Украине 2 июня (фото: meteo.gov.ua)

Напомним, из-за сильных проливных дождей пострадал Львов. Некоторые улицы города превратились в бурлящие потоки.

К слову, недавно Одесса "утонула" после сильного ливня. Автомобили пробирались по городу практически "вплавь".

Ранее сообщалось, что от ливня пострадал город Збараж, районный центр в Тернопольской области. Авто пробирались по потокам воды с ледяной коркой из града.