Сплошная какофония: синоптик сделала предупреждение о погоде на выходных

Погода в Украине (Коллаж РБК-Украина)

Погода в Украине на выходных может стать причиной ухудшения самочувствия

Погода в Украине на первых летних выходных будет очень нестабильная и местами может спровоцировать у жителей страны ухудшение самочувствия. Об этом сообщила синоптик Наталка Диденко на своей странице в социальной сети Facebook.

Погода в Украине на выходных будет сопровождаться грозами, шквалами и повышением температуры воздуха в отдельных областях до +35 градусов. Наталка Диденко отметила, что перепад синоптической ситуации будет очень сильным от запада к востоку страны.

"Первые летние выходные в Украине будут с такими атмосферными прыжками, что у нас с Апельмоном уже кружится голова. Во-первых, температура воздуха. В Карпатах ночью ожидается +7 +12 градусов, а днем в Луганской, Донецкой областях и в Днепре местами вероятно до +33 +35 градусов. Лето в Украине начнется с +24 +30 градусов. На западе немного ниже, +20 +25 градусов, на юге, востоке и в большинстве центральных областей +28 +33 градуса, местами ожидается до +33 +35 градусов. В субботу-воскресенье самыми жаркими в Европе будут Украина, Испания и Португалия", - рассказала Диденко.

Прогноз погоды на 1-2 июня (Карта погоды)

Она предупредила, что во многих областях пройдут дожди, местами с градом и шквалами.

"Дожди. Тут вообще какая-то какофония. Атмосферные фронты далекого северного циклона и некоторые фронты-мальки обусловят дожди с грозами вдоль линии Винницкая-Черкасская-Полтавская-Сумская-Харьковская области. Внимание! Грозы могут сопровождаться шквалами и градом! Конечно, запад также получит свою очередную порцию влаги, однако 1-2 июня осадки тут будут прерываться солнечными прояснениями. Кстати, такая же ситуация будет и в Одесской области – только локальные дожди и грозы. Ну а все, что за пределами дождевой территории – сухо и жарко. Юг, восток и значительная часть центра", - предупредила синоптик.

В Киеве на выходных возможен небольшой дождь, а температура воздуха будет комфортной.

"В Киеве на выходных атмосфера все время будет касаться влажной соседней полосы, поэтому в столице вероятность дождя есть, но без длительных каких-то ливней. Температура воздуха в Киеве будет практически идеальной для уикенда, +25 +28 градусов", - обрадовала Диденко жителей столицы.

Напомним, ранее мы писали о том, что синоптик предупредила о жутких грозах и ливнях.

А также рассказывали о том, что синоптик напугала прогнозом погоды до конца недели.