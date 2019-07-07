Доставайте пуховики: синоптик напугала прогнозом погоды на неделю

Погода в Украине 8 июля и до конца недели (фото: РБК-Украина)

Погода в Украине до конца недели существенно испортится

Погода в Украине в понедельник, 8 июля, принесет еще большее похолодание, чем на прошлой неделе. К тому же такая тенденция сохранится в стране до конца следующей недели. Об этом сообщила Наталка Диденко на своей странице в Facebook.

К слову, ранее народный синоптик Леонид Горбань дал прогноз погоды до конца лета, которое еще удивит украинцев своими погодными капризами.

По словам Диденко, погода на следующей неделе принесет украинцам совсем неиюльские градусы. Если в понедельник в Украине будет +20... +25, а на Востоке и Юге +25... +30, то в дальнейшем будет холоднее.

"Поэтому шутки про легкие пуховики не такие уж и шутки. Особенно, если речь идет о вечерних часах, ночных и Карпатах", - предупреждает синоптик.

Погода в Украине 8 июля (фото: facebook.com/tala.didenko)

К тому же, в понедельник в некоторых областях ожидаются осадки. Так, дожди, а местами грозы и шквальный ветер ожидаются в Одесской, Николаевской, Херсонской и Кировоградской областях.

Также дождливо будет на Черкащине, Полтавщине, Днепропетровщине и в восточных областях.

"На остальной территории либо совсем сухо, либо из красивых движущихся облаков возможны локальные небольшие дождики", - прогнозирует Наталка Диденко.

В Киеве в понедельник, 8 июля ожидается "свежая" погода с температурой +21... +23 градуса, переменная облачность, местами возможны небольшие дожди.

Погода в Украине 8 июля и до конца недели (скрин: facebook.com/tala.didenko)

Ранее мы писали, что страшный ураган наделал много бед в Днепропетровской области. Ветер наломал деревьев, повреждены десятки автомобилей, люди застревали в лифтах из-за обесточивания домов.

Напомним, в Ровенской области пронеслась сильная песчаная буря, которая снесла ветром крышу со здания школы в одном из сел. Жители Полесья были шокированы таким явлением.

Кстати, мощная гроза с сильными шквальными порывами ветра недавно обрушилась на Киев. Жители столицы Украины наблюдали молнии, а также слышали раскаты грома.