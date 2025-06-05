Літо без проблем: 5 порад від гінеколога, які має дотримуватись кожна жінка

З настанням літа жіноче здоровʼя потребує особливої уваги - спека, активний відпочинок, подорожі та зміни раціону можуть стати причиною різних проблем. Щоб почуватися добре, варто дотримуватися кількох простих, але важливих порад.

Вибирайте натуральний одяг

Гінеколог Наталія Домбровська радить обирати білизну з бавовни, а не синтетики. Вона дає шкірі "дихати" і зменшує ризик подразнень. Те ж саме стосується щільного одягу - тісні легінси чи джинси у спеку можуть спровокувати запальні процеси.

Бавовна і льон добре поглинають піт, не створюючи парникового ефекту. Це знижує ризик розвитку грибкових інфекцій, особливо в інтимній зоні.

Багато синтетичних тканин виробляються із використанням хімікатів, які можуть залишатися на одязі. Натуральні тканини, особливо органічні, мають менше залишкових шкідливих речовин.

Не будьте довго в мокрому купальнику

Лікар радить після купання у морі, басейні чи річці одразу переодягатися у суху білизну або одяг. Мокре середовище сприяє розвитку грибків, особливо кандидозу.

Навіть у спекотну погоду мокрий купальник створює ефект "холодного компресу", особливо в тіні чи при вітрі. Це може викликати локальне охолодження в області малого таза й спазми або запальні процеси.

Також мокрий синтетичний матеріал купальника може терти шкіру, викликати висипання, подразнення або навіть алергічну реакцію.

До того ж тривале перебування в мокрому купальнику порушує природний баланс мікрофлори в інтимній зоні, що може сприяти дискомфорту або захворюванням.

Розумна гігієна

Влітку жінкам варто мити інтимну зону 2 рази на день теплою водою. Не використовуйте агресивне мило або антибактеріальні засоби, адже вони порушують природний рН та мікрофлору.

Ідеальний варіант — спеціальні засоби для інтимної гігієни з молочною кислотою.

Пийте багато води і підтримуйте імунітет

Зневоднення та слабкий імунітет - прямий шлях до бактеріального вагінозу чи молочниці. Збалансоване харчування: фрукти, вода, легка їжа та пробіотики - найкращі союзники влітку.

При зневодненні порушується робота наднирників та щитоподібної залози, що може впливати на менструальний цикл, настрій і енергію.

В середньому рекомендується пити 1,5–2,5 л на день, але при фізичному навантаженні - більше.

Завжди беріть із собою вологі серветки (без спирту)

Корисно мати їх при собі в подорожах, походах або на пляжі. Але памʼятайте - це не заміна повноцінного догляду, а лише екстрений варіант.

У спеку шкіра більше пітніє, особливо в містах, де ще й пил, смог і бруд. Серветки без спирту м’яко очищають шкіру, не пересушуючи її.