Названо види тренування, які варто виконувати жінкам після пологів

Після народження дитини жіночий організм потребує делікатного відновлення, і правильні фізичні вправи можуть у цьому допомогти. Варто знати, які вправи безпечні та ефективні для зміцнення м’язів живота та спини.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Daily Express .

Які вправи виконувати жінкам після народження дитини

Новоспеченим мамам слід виконувати щонайменше дві години помірних або інтенсивних вправ у перші три місяці після пологів.

Дослідження показують, що післяпологовий період приносить підвищений ризик таких проблем, як депресія, затримка ваги, діабет і розлади сну, особливо під час вагітності, яка супроводжується ускладненнями.

Експерти з Канадського товариства фізіології рекомендують жінкам такі види діяльності, як швидка ходьба, зміцнювальні вправи і щоденне тренування м’язів тазового дна, щоб зменшити ризик нетримання сечі. Багато ходити корисно для покращення якості та тривалості сну.

Перші місяці після народження є періодом різких змін у фізіологічному та психологічному здоров’ї жінки.

"Післяпологовий шлях кожної людини є унікальним", і в деяких випадках немовлята під час годування та порушення сну можуть ускладнити досягнення рекомендацій жінками.

Деяким жінкам також може знадобитися деякий час, поки хірургічні розрізи або розриви промежини заживуть, перш ніж підвищити рівень активності.

Що ще допоможе відновитись після пологів

Відновлення після пологів - це важливий процес, який включає як фізичний, так і емоційний аспекти.

Відпочинок і поступовість

Дайте організму час на відновлення - у перші тижні не перевантажуйте себе фізичною активністю. Спіть, коли це можливо, адже нестача сну впливає на гормональний баланс і рівень енергії.

Правильне харчування

Вживайте продукти, багаті білком, здоровими жирами, клітковиною та вітамінами. Пийте достатньо води, особливо якщо годуєте грудьми.

Уникайте строгих дієт - організм потребує ресурсів для відновлення.

Догляд за тілом

Якщо є шви, дотримуйтесь рекомендацій лікаря щодо їх обробки. Використовуйте зволожуючі креми для шкіри, щоб зменшити розтяжки.

Робіть легкий масаж, щоб покращити кровообіг.

Психоемоційний стан

Не соромтеся просити про допомогу у близьких. Виділяйте час на себе - навіть 10 хвилин спокою можуть покращити настрій.

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