Лето без проблем: 5 советов от гинеколога, которые должна соблюдать каждая женщина

С наступлением лета женское здоровье требует особого внимания - жара, активный отдых, путешествия и изменения рациона могут стать причиной различных проблем. Чтобы чувствовать себя хорошо, стоит придерживаться нескольких простых, но важных советов.

Выбирайте натуральную одежду

Гинеколог Наталья Домбровская советует выбирать белье из хлопка, а не синтетики. Оно дает коже "дышать" и уменьшает риск раздражений. То же самое касается плотной одежды - тесные леггинсы или джинсы в жару могут спровоцировать воспалительные процессы.

Хлопок и лен хорошо поглощают пот, не создавая парникового эффекта. Это снижает риск развития грибковых инфекций, особенно в интимной зоне.

Многие синтетические ткани производятся с использованием химикатов, которые могут оставаться на одежде. Натуральные ткани, особенно органические, имеют меньше остаточных вредных веществ.

Не будьте долго в мокром купальнике

Врач советует после купания в море, бассейне или реке сразу переодеваться в сухое белье или одежду. Мокрая среда способствует развитию грибков, особенно кандидоза.

Даже в жаркую погоду мокрый купальник создает эффект "холодного компресса", особенно в тени или при ветре. Это может вызвать локальное охлаждение в области малого таза и спазмы или воспалительные процессы.

Также мокрый синтетический материал купальника может тереть кожу, вызвать высыпания, раздражение или даже аллергическую реакцию.

К тому же длительное пребывание в мокром купальнике нарушает естественный баланс микрофлоры в интимной зоне, что может способствовать дискомфорту или заболеваниям.

Разумная гигиена

Летом женщинам стоит мыть интимную зону 2 раза в день теплой водой. Не используйте агрессивное мыло или антибактериальные средства, ведь они нарушают естественный рН и микрофлору.

Идеальный вариант - специальные средства для интимной гигиены с молочной кислотой.

Пейте много воды и поддерживайте иммунитет

Обезвоживание и слабый иммунитет - прямой путь к бактериальному вагинозу или молочнице. Сбалансированное питание: фрукты, вода, легкая пища и пробиотики - лучшие союзники летом.

При обезвоживании нарушается работа надпочечников и щитовидной железы, что может влиять на менструальный цикл, настроение и энергию.

В среднем рекомендуется пить 1,5-2,5 л в день, но при физической нагрузке - больше.

Всегда берите с собой влажные салфетки (без спирта)

Полезно иметь их при себе в путешествиях, походах или на пляже. Но помните - это не замена полноценного ухода, а лишь экстренный вариант.

В жару кожа больше потеет, особенно в городах, где еще и пыль, смог и грязь. Салфетки без спирта мягко очищают кожу, не пересушивая ее.