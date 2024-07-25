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Літні бургери з капустою замість хліба: рецепт легких стейків з капусти і фаршу

Як готувати стейки з фаршу та капусти (скриншот / КРАСИВО ЇСТИ)
Автор: Людмила Рябухіна

Такі котлети або ж стейки з фаршу та капусти, можливо, не замінять гамбургер або чизбургер. Втім, це більш корисний та легкий варіант, який урізноманітнить літнє меню.

Про те, як готувати стейки з фаршу та капусти, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на кулінарний YouTube-канал "КРАСИВО ЇСТИ".

Що потрібно для стейків з фаршу і капусти

Для приготування такої легкої страви з капусти та фаршу, потрібні наступні продукти:

  • капуста (маленька) - 1 шт. або 0,5 шт. пекінської;
  • фарш - 500 г;
  • цибуля - 1 шт.;
  • мариновані огірки - 2-3 шт.;
  • зелень - до смаку;
  • сир - 70-80 г;
  • сметана (або йогурт) - 3 ст. л.;
  • олія - 2-3 ст. л.;
  • майонез - 3 ст. л.;
  • часник - 1 зубчик;
  • мускатний горіх - щіпка;
  • орегано - щіпка;
  • перець - до смаку;
  • сіль - до смаку.

Як готувати стейки з капусти і фаршу

Фарш можна обирати будь-який. Найкраще для бургерів підходить яловичий - він краще тримає форму. Водночас курячий більш дієтичний та швидше готується.

До фаршу додайте спеції, наприклад мускатний горіх та орегано. Також можна додати базилік.

Цибулю потрібно очистити та подрібнити - або ж пропустити через м'ясорубку. Часник також очистьте і подрібніть. Додайте часник та цибулю до фаршу і ретельно перемішайте масу.

Приготуйте соус для таких капустяних бургерів. Для цього потрібно промити та подрібнити зелень, а мариновані огірки нарізати на маленькі кубики.

В глибокій мисці змішайте майонез зі сметаною або несолодким йогуртом, додайте огірки та зелень. 

Приготуйте соус для капустяних стейків (скриншот / КРАСИВО ЇСТИ)

Зніміть декілька листів з капусти та наріжте її на стейки завтовшки 2 см. Стейків повинно бути 5-6 - проте це залежить від розміру капусти.

Застеліть деко для випікання пергаментом, змастіть папір олією та викладіть стейки з капусти.

Викладіть на пергамент капустяні стейки (скриншот / КРАСИВО ЇСТИ)

Зверху на кожен стейк рівномірно викладіть фарш. На фарш викладіть соус з огірками.

Розігрійте духовку до 160-170 градусів і випікайте страву протягом 45 хвилин. В цей час натріть сир. Присипте стейки з капусти та фаршу сиром і запікайте ще протягом 10 хвилин. Після цього легка вечеря з м'ясом та овочами готова.

 

Раніше ми розповідали про те, як готувати верещаку з реберець.

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