Літні бургери з капустою замість хліба: рецепт легких стейків з капусти і фаршу

Що потрібно для стейків з фаршу і капусти

Для приготування такої легкої страви з капусти та фаршу, потрібні наступні продукти:

капуста (маленька) - 1 шт. або 0,5 шт. пекінської;

фарш - 500 г;

цибуля - 1 шт.;

мариновані огірки - 2-3 шт.;

зелень - до смаку;

сир - 70-80 г;

сметана (або йогурт) - 3 ст. л.;

олія - 2-3 ст. л.;

майонез - 3 ст. л.;

часник - 1 зубчик;

мускатний горіх - щіпка;

орегано - щіпка;

перець - до смаку;

сіль - до смаку.

Як готувати стейки з капусти і фаршу

Фарш можна обирати будь-який. Найкраще для бургерів підходить яловичий - він краще тримає форму. Водночас курячий більш дієтичний та швидше готується.

До фаршу додайте спеції, наприклад мускатний горіх та орегано. Також можна додати базилік.

Цибулю потрібно очистити та подрібнити - або ж пропустити через м'ясорубку. Часник також очистьте і подрібніть. Додайте часник та цибулю до фаршу і ретельно перемішайте масу.

Приготуйте соус для таких капустяних бургерів. Для цього потрібно промити та подрібнити зелень, а мариновані огірки нарізати на маленькі кубики.

В глибокій мисці змішайте майонез зі сметаною або несолодким йогуртом, додайте огірки та зелень.

Приготуйте соус для капустяних стейків (скриншот / КРАСИВО ЇСТИ)

Зніміть декілька листів з капусти та наріжте її на стейки завтовшки 2 см. Стейків повинно бути 5-6 - проте це залежить від розміру капусти.

Застеліть деко для випікання пергаментом, змастіть папір олією та викладіть стейки з капусти.

Викладіть на пергамент капустяні стейки (скриншот / КРАСИВО ЇСТИ)

Зверху на кожен стейк рівномірно викладіть фарш. На фарш викладіть соус з огірками.

Розігрійте духовку до 160-170 градусів і випікайте страву протягом 45 хвилин. В цей час натріть сир. Присипте стейки з капусти та фаршу сиром і запікайте ще протягом 10 хвилин. Після цього легка вечеря з м'ясом та овочами готова.