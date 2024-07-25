Летние бургеры с капустой вместо хлеба: рецепт легких стейков с капусты и фарша

Такие котлеты или стейки с фарша и капусты, возможно, не заменят гамбургер или чизбургер. Впрочем, это более полезный и более легкий вариант, который разнообразит летнее меню.
О том, как готовить стейки из фарша и капусты, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на кулинарный YouTube-канал "КРАСИВО ЇСТИ".
Для приготовления такого легкого блюда из капусты и фарша нужны следующие продукты:
Фарш можно выбирать любой. Лучше всего для бургеров подходит говяжий - он лучше держит форму. В то же время, куриный более диетический и быстрее готовится.
В фарш добавьте специи, например мускатный орех и орегано. Также можно добавить базилик.
Лук нужно очистить и измельчить - или пропустить через мясорубку. Чеснок также очистьте и измельчите. Добавьте чеснок и лук в фарш и тщательно перемешайте массу.
Приготовьте соус для таких капустных бургеров. Для этого нужно промыть и измельчить зелень, а маринованные огурцы нарезать на маленькие кубики.
В глубокой миске смешайте майонез со сметаной или несладким йогуртом, добавьте огурцы и зелень.
Приготовьте соус для капустных стейков (скриншот / КРАСИВО ЇСТИ)
Снимите несколько листьев с капусты и нарежьте ее на стейки толщиной 2 см. Стейков должно быть 5-6, однако это зависит от размера капусты.
Застелите противень для выпекания пергаментом, смажьте масло и выложите стейки из капусты.
Выложите на пергамент капустные стейки (скриншот / КРАСИВО ЇСТИ)
Сверху на каждый стейк равномерно выложите фарш. На фарш выложите соус с огурцами.
Разогрейте духовку до 160-170 градусов и выпекайте блюдо в течение 45 минут. В это время натрите сыр. Присыпьте стейки из капусты и фарша сыром и запекайте в течение 10 минут. После этого легкий ужин с мясом и овощами готов.
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