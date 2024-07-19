Легкий зелений суп із щавлем: простий рецепт літнбої страви

Варіантів приготування супів в українській кухні існує досить багато, як і їхнього найвідомішого різновиду - борщів. Цей холодний суп зі щавлем поживний та водночас легкий, і, крім цього, чудово охолоджує у літню спеку.

Про те, як готувати холодний суп зі щавлем, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на кулінарний Telegram-канал "рецепти від mil_alexx".

Що потрібно для холодного супу зі щавлем

Для приготування цього холодного зеленого супу потрібні такі продукти:

вода - 2 л;

м'ясо - 400 г;

щавель (або шпинат) - 250 г;

картопля - 500 г;

цибуля - 120 г;

морква - 120 г;

яйця - 4 шт.;

сметана (жирність 15%) - 300 г;

сіль - до смаку;

перець - до смаку;

олія - для смаження.

Як готувати холодний суп зі щавлем

М'ясо для цього супу можна брати відповідно до свого смаку. Втім, краще не обирати куряче філе - воно буде надто сухим. Обране м'ясо потрібно промити і нарізати на невеликі кубики.

Помийте картоплю, моркву та щавель. Очистьте картоплю і зніміть шкірку з моркви. Картоплю потрібно нарізати на кубики, такого ж розміру, як м'ясо. Моркву можна нарізати на маленькі кубики або натерти на великій терці.

Зачекайте, доки зі щавлю чи шпинату стече зайва рідина. Після цього злегка подрібніть його ножем. Цибулю почистьте і наріжте на маленькі кубики.

В глибоку каструлю налийте воду, вкиньте м'ясо з картоплею. Додайте сіль до свого смаку і варіть м'ясо та картоплю до готовності.

В цей час відваріть яйця круто. Також на пательні з олією присмажте цибулю до розм'якшення, протягом приблизно 3 хвилин. Після цього додайте моркву, перемішайте інгредієнти засмажки - і смажте все ще протягом 5 хвилин.

Потім додайте до інгредієнтів на пательні щавель або шпинат. Готуйте засмажку ще протягом 5 хвилин, час від часу помішуючи. Тоді влийте до пательні сметану, також підсоліть та поперчіть за необхідності. Протушкуйте засмажку протягом 3 хвилин.

В цей час очистьте яйця, наріжте їх на кубики. Додайте засмажку та нарізані яйця до готової картоплі та м'яса, перемішайте інгредієнти і проваріть зелений суп зі щавлем ще декілька хвилин.

Після цього ще теплу страву можна розливати по тарілках, за бажанням прикрасивши зеленню. Або ж можна помістити каструлю з супом в більший посуд з холодною водою - для охолодження страви - і їсти після цього.