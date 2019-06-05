Лисы живут: экс-игрок "Шахтера" рассказал о Донбасс Арене

Бывший игрок "Шахтера" Алексей Бахарев заявил, что стадион стоит не смотря на то, что возле него были взрывы. При этом его можно реанимировать, но надо чистить и отмывать. Об этом Бахарев рассказал в интервью росСМИ.

Он также рассказал, что там открыли музей, в который он тоже ходил вместе со своими детьми. Кроме того, Бахарев сообщил, что на футбольном поле живут лисы, роют норы и греются на солнце.

По его словам, на стадионе обитает четыре лиса, и их никак не могут вывести, но может быть это из-за того, что не прилагают больших усилий для этого. Бывший футболист также рассказал о состоянии бывшей базы "Шахтера".

Фото: shakhtar.com

Он подчеркнул, что в данный момент база закрыта и ей нельзя пользоваться. Там все заросло и никто ничего не чистит.

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