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Украинцы назвали возможные пути решения проблемы Донбасса

Новости » Общество    05.06.2019 - 15:57
Украинцы назвали возможные пути решения проблемы Донбасса
Фото: автомобили ОБСЕ на оккупированных территориях (acebook.com/pgoscesmm)

Полного отделения Донбасса хотят только 5% граждан

Большинство граждан Украины (более 60%) выступают за дипломатические пути урегулирования проблемы Донбасса. Об этом свидетельствуют данные опроса Социологической группы "Рейтинг", проведенного 29 мая -3 июня.

По данным опроса, 38% респондентов выбрали варианта ответ "прекращение военных действий и признание территорий временно оккупированными, замораживание конфликта", 22% - "предоставление этим территориям статуса автономии в составе Украины"

Только 5% поддерживают полное отделение оккупированных территорий. С другой стороны 18% поддерживают продолжение военных действий до полного восстановления украинской власти на всем Донбассе.

Украинцы назвали возможные пути решения проблемы Донбасса

Данные опроса свидетельствуют, что 65% считают Россию агрессором по отношению к Украине, 27% респондентов придерживают противоположного мнения.

Украинцы назвали возможные пути решения проблемы Донбасса

Опрос был проведен Социологической группой "Рейтинг" 29 мая - 3 июня 2019 года среди 2000 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Ошибка

Напомним, по данным соцопроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг", в конце 2018 года важнейшими проблемами, которые волновали граждан Украины в конце 2018 года, являлись социально-экономические: 62% респондентов назвали высокую инфляцию среди главных проблем, 28% - систему здравоохранения, 26% - социальную защиту бедных, 26% - безработицу, 23% - падение курса гривны, 20% - военные действия на Донбассе.

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