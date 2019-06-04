Сменила сцену на войну: трогательная история украинской певицы на передовой (видео)

Украинская певица Алла Мартынюк воюет на Донбассе (коллаж: РБК-Украина)

Алла Мартынюк считает выступление за страну агрессора предательством

Украинская певица и актриса Алла Мартынюк, которая некогда была участницей популярной в РФ группы "ВИА Сливки", бросила сцену ради помощи раненным военным на Донбассе. Об этом сообщает "Народная армия".

Эффектная блондинка с позывным "Бриджит" с самого начала агрессии Российской Федерации на востоке Украины поняла, что выступать за страну, убивающую ее земляков, подло и аморально.

Все началось с волонтерства - Алла регулярно ездила на передовую, чтобы помогать нашим раненным ребятам в госпитале. А когда в армию призвали брата девушки, без остатка погрузилась в волонтерскую работу.

Певица Алла Мартынюк из "ВИА Сливки" стала волонтером на Донбассе (фото: facebook.com)

Алла расказывает, что волонтерство стало неотъемлимой частью ее жизни. Она рассказывает, что волонтеры обычно привозят помощь и в случае ночевки едут в безопасное место, но девушка предпочитает оставаться на передовой.

"Я всегда остаюсь с военными на позициях. Довелось побывать в Марьинке, Красногоровке, когда там было очень "жарко", - рассказывает Алла Мартынюк.

Девушка поделилась своими планами на будущее. Она мечтает снять документальный фильм о жизни на передовой.

Певица Алла Мартынюк из "ВИА Сливки" стала волонтером на Донбассе (фото: facebook.com)

Отметим, что в честь Аллы даже назвали один из танков - он теперь именуется "Бриджит", как и позывной девушки.

Украинской красотке неоднократно предлагали построить актерскую карьеру в Питере, но девушка отмахивалась от подобных предложений.



"Для меня это является аморальным, предательством, - заявляет Алла.

Кроме того, на передовой девушка встретила свою любовь.

Певица Алла Мартынюк из "ВИА Сливки" стала волонтером на Донбассе (видео: Нестор Махно new chanel)

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