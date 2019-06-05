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Зеленский обратился к РФ из-за эскалации на Донбассе

Новости » Политика    05.06.2019 - 09:37
Зеленский обратился к РФ из-за эскалации на Донбассе
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Зеленский заявил, что обострение конфликта - не лучший фон для возобновления переговоров в Минске

Президент Владимир Зеленский обратился к России из-за обострения конфликта на Донбассе. Об этом он написал в Facebook.

Зеленский напомнил, что сегодня в результате усиленных обстрелов позиций ООС на Донбассе погибли трое военнослужащих и еще трое были ранены. Он выразил соболезнования семьям погибших.

"Хочу обратиться к руководству РФ и командованию ее оккупационных сил на Донбассе. Обострение конфликта - не лучший фон для возобновления переговоров в Минске. Нам не нужно лишний раз напоминать о возможности эскалации вашей агрессии. Сегодня мы обсудим с европейскими коллегами ее открытую демонстрацию, а украинская делегация в Минске напомнит о недопустимости попыток диалога с нами с позиции силы", - написал он.

Зеленский обратился к РФ из-за эскалации на ДонбассеОтметим, в районе проведения ООС на Донбассе за сутки 4-5 июня боевики 20 раз нарушили режим прекращения огня, в результате обстрелов погибли трое украинских военнослужащих, еще трое ранены.

Напомним, вчера в ходе совместного брифинга с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом Зеленский заявил, что готов к переговорам с Российской Федерацией. Однако, он добавил, что для того, чтобы начать переговоры с РФ необходимо усилить политическую, экономическую и военную сферы Украины.

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