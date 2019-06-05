Лисиці живуть: екс-гравець "Шахтаря" розповів про Донбас Арену

Колишній гравець "Шахтаря" Олексій Бахарєв заявив, що стадіон стоїть не дивлячись на те, що біля нього були вибухи. При цьому його можна реанімувати, але треба чистити і відмивати. Про це Бахарєв розповів в інтерв'ю росЗМІ.

Він також розповів, що там відкрили музей, в який він теж ходив разом зі своїми дітьми. Крім того, Бахарєв повідомив, що на футбольному полі живуть лисиці, риють нори і гріються на сонці.

За його словами, на стадіоні мешкає чотири лисиці, і їх ніяк не можуть вивести, але може бути це через те, що не докладають великих зусиль для цього. Колишній футболіст також розповів про стан колишньої бази "Шахтаря".

Фото: shakhtar.com

Він підкреслив, що в даний момент база закрита і їй не можна користуватися. Там все заросло і ніхто нічого не чистить.

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