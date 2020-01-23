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Лишить мандата: пользователи сети бурно отреагировали на драку Кивы

STYLERКурьезы    23.01.2020 - 17:31
Лишить мандата: пользователи сети бурно отреагировали на драку Кивы
коллаж РБК-Украина

В сети волна шуток и мемов в адрес Ильи Кивы и его поведения

Пользователи украинских соцсетей активно отреагировали на драку народного депутата Украины Ильи Кивы с ветераном АТО в одном из киевских ресторанов. Некоторые пользователи поинтеерсовались происхождением средств на личную охрану, другие потребовали лишить Киву мандата, а кто-то даже предложил отправить его на принудительное "медицинское освидетельствование".

Напомним, в среду, 22 января, в ресторане "Моссо" на Крещатике Илья Кива головой ударил ветерана АТО Михаила Маймана, сломав ему нос. В ответ мужчина нанес удар кулаком Киве по лицу, в результате чего последний едва устоял на ногах. После инцидента охрана нардепа повалила ветерана на пол, а Кива вернулся к своему столу. Все происходящее было зафикисирована на скрытую камеру в ресторане.

Как писало ранее РБК-Украина, после стычки в ресторане Кива сразу же обратился в полицию и написал "копам" заявление о том, что ему нанесли тяжкие телесные повреждения. По его словам, человек в заведении вел себя неадекватно и, чтобы его успокоить нардеп подошел к его столику, но получил удар. Также нардеп из фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" уверяет, что получал угрозы от ветерана АТО в сети ранее.

Однако пользователям соцсетей версия Кивы не показалась правдоподобной: многие на инцидент отреагировали требованиями привлечь Киву к ответственности.

Лишить мандата: пользователи сети бурно отреагировали на драку КивыЛишить мандата: пользователи сети бурно отреагировали на драку КивыЛишить мандата: пользователи сети бурно отреагировали на драку КивыЛишить мандата: пользователи сети бурно отреагировали на драку Кивы

Странное поведение нардепа традиционно вызвало волну мемом и шуток.

Лишить мандата: пользователи сети бурно отреагировали на драку КивыЛишить мандата: пользователи сети бурно отреагировали на драку КивыЛишить мандата: пользователи сети бурно отреагировали на драку КивыЛишить мандата: пользователи сети бурно отреагировали на драку КивыЛишить мандата: пользователи сети бурно отреагировали на драку КивыЛишить мандата: пользователи сети бурно отреагировали на драку КивыЛишить мандата: пользователи сети бурно отреагировали на драку Кивы

Как писало ранее РБК-Украина, после драки Майман посоветовался с экс-нардепом и правозащитником Виталием Куприем, и было принято решение обратиться к генпрокурору относительно инцидента. В результате сведения о происшествие занесли в единый реестр досудебных расследований с предварительной квалификацией по ч.1 ст.122 УК (умышленное средней тяжести телесное повреждение).

В свою очередь, генеральный прокурор открыл уголовное дело по факту нанесения народным депутатом Ильей Кивой телесных повреждений посетителю ресторана в Киеве. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора.

    Рябошапка открыл дело в отношении Кивы из-за драки в ресторане Киева
    Новости Украины Александр Кивадрака
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