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Рябошапка открыл дело в отношении Кивы из-за драки в ресторане Киева

Новости » Происшествия     22.01.2020 - 21:24
Рябошапка открыл дело в отношении Кивы из-за драки в ресторане Киева
Илья Кива (фото: РБК-Украина)

Кива ударил потерпевшего головой в лицо

Генеральный прокурор открыл уголовное дело по факту нанесения народным депутатом Ильей Кивой телесных повреждений посетителю ресторана в Киеве. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора.

Согласно заявлению, Кива в одном из ресторанов Киева 22 января 2020 года, ударил потерпевшего головой в лицо.

"Соответствующие сведения внесены в единый реестр досудебных расследований с предварительной квалификацией по ч.1 ст.122 Уголовного кодекса Украины (умышленное средней тяжести телесное повреждение)", - говорится в сообщении.

Отметим, согласно законодательству открыть производство в отношении народного депутата Украины может исключительно Генеральный прокурор.

Напомним, по сообщению ряда СМИ, Кива подрался с ветераном АТО. Инцидент произошел 22 января около 12:00 в ресторане "МОССО". В подписи к видео, которое опубликовал один из Telegram-каналов говорится, что народный депутат встречался с "представителями криминального мира Днепра", и в какой-то момент у него возник конфликт с посетителем.

На опубликованной записи видно, что нардеп подходит к мужчине и наносит ему удар головой, в результате чего получает ответный удар в лицо кулаком.

Позже Кива опубликовал на своей страничке в Facebook свою версию событий произошедшего. По его словам, человек в заведении вел себя неадекватно и, чтобы его успокоить нардеп подошел к его столику, но получил удар. Также Кива уверяет, что получал угрозы от ветерана АТО в сети ранее.

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