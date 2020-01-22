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Кива подрался в ресторане Киева с ветераном АТО: новые детали громкого скандала

STYLERЖизнь    22.01.2020 - 17:51
Кива подрался в ресторане Киева с ветераном АТО: новые детали громкого скандала
Илья Кива подрался в ресторане Киева с ветераном АТО (фото

Илья Кива подрался в киевском ресторане с ветераном АТО, после чего написал заявление в полицию и опубликовал переписку с бойцом

Илья Кива подрался в ресторане Киева с ветераном АТО Михаилом Майманом. Одиозный нардеп 22 января встречался с представителями "криминалитета Днепра", однако потом у него возник конфликт с клиентом заведения "Мокко". Но тот оказался не из "робкого десятка" и на удар скандального нардепа ответил не менее мощным ударом.

После стычки в ресторане Кива сразу же обратился в полицию и написал "копам" заявление о том, что ему нанесли тяжкие телесные повреждения. Об этом и сообщили в полиции Киева, отметив, что мужчину Кива знал до конфликта. Кстати, госпитализация нардепу не понадобилась, но медицинскую помощь ему оказали. Отмечается, что ветеран АТО, который ударил Киву уехал из ресторана на авто.

Кива рассматривал интимные фото прямо в Раде: снова отличился

Сам Илья Кива опубликовал на своей страничке в Facebook свою версию событий произошедшего. По его словам, человек в заведении вел себя неадекватно и, чтобы его успокоить нардеп подошел к его столику, но получил удар. Также нардеп из фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" уверяет, что получал угрозы от ветерана АТО в сети ранее.

Нардеп опубликовал переписку с военным Михаилом Майманом. Отметим, что боец не не стесняется в выражениях, постоянно употребляет матерные слова и угрожает Киве, называя его самыми нецензурными словами. Также военный пишет, что на фронте Кива употреблял наркотики и вел себя непорядочно.

Кива подрался в ресторане Киева с ветераном АТО: новые детали громкого скандала

Кива подрался в ресторане Киева с ветераном АТО: новые детали громкого скандала

Кива подрался в ресторане Киева с ветераном АТО: новые детали громкого скандалаСкриншот комментариев

Кива подрался в ресторане Киева: набросился на ветерана (видео) Кива рассматривал интимные фото прямо в Раде: снова отличился
Новости Украины Илья Кива
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